Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализирует видеоигры для выявления механик, которые разработчики используют для удержания внимания игроков и увеличения их расходов, сообщило РИА Новости.

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На первом этапе исследования, стартующего в августе 2025 года, эксперты сосредоточатся на приключенческих играх, включая Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Планируется протестировать до десяти игр, а список будет регулярно пополняться.

Для анализа Роскачество разработало специальную методику, которая оценивает распространенность манипулятивных механик в играх. Эксперты выделили 16 основных способов, среди которых покупка «лутбоксов» — виртуальных контейнеров со случайными предметами — и временные акции, вызывающие у игроков страх упустить выгоду.

Первые результаты исследования, будут опубликованы уже в сентябре этого года. Они покажут, насколько распространены манипулятивные практики в выбранных играх и какие из них наиболее активно побуждают игроков к дополнительным расходам.

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Genshin Impact, выпущенная китайской компанией MiHoYo Limited в 2020 году, представляет собой бесплатную онлайн-игру с открытым миром и внутриигровыми покупками. Honkai: Star Rail, созданная тем же разработчиком, вышла в 2023 году и также распространяется бесплатно с возможностью покупок внутри игры.

Они относятся к «гача» играм (gacha game, от got you — «попался») — особому типу, основной способ монетизации которых основан на плате игроков за шанс получить редкий предмет, персонажа или другой внутриигровой объект.