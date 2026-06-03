Вопросы защиты информации оказались главным препятствием для распространения искусственного интеллекта в сегменте малого и среднего бизнеса. Согласно данным Роскачества, представленным главой организации Максимом Протасовым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), угрозы безопасности данных назвали ключевым барьером 42% опрошенных компаний.

Следующей по значимости проблемой стало недоверие к качеству результатов работы нейросетей — такой ответ дали 34% представителей бизнеса. Еще 22% респондентов сообщили о профессиональных опасениях, 16% указали на технические сложности, а 14% — на этические риски, связанные с использованием технологии.

Несмотря на существующие ограничения, компании продолжают интегрировать ИИ в рабочие процессы. Наиболее распространенной сферой применения остается создание контента, где технологию используют 35% участников исследования. Для аналитических задач искусственный интеллект задействуют 25% компаний, для работы с документами — 20%, для коммуникаций — 15%, для технической автоматизации — 10%.

Главной целью внедрения ИИ бизнес называет повышение эффективности внутренних процессов. На автоматизацию рутинных операций ориентированы 45% компаний, принявших участие в опросе.

Наибольшим спросом среди решений на базе искусственного интеллекта пользуются текстовые помощники. Их выбрали 60% респондентов. Одновременно четверть компаний сталкивается с сопротивлением сотрудников: 25% участников исследования сообщили, что часть персонала негативно воспринимает внедрение подобных технологий.

Исследование Роскачества охватило 641 компанию малого и среднего бизнеса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.