Роскомнадзор (РКН) усилил работу систем фильтрации интернет-трафика, целенаправленно блокируя несколько популярных протоколов, используемых для обхода ограничений. Согласно данным рынка, обновленные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) теперь активнее выявляют и ограничивают трафик по протоколам SOCKS5, VLESS и L2TP, пишет РБК.

Freepik

Особое внимание уделяется протоколу VLESS, который в последние месяцы стал массово применяться из-за высокой скорости и низкой заметности для систем обнаружения. Как отмечают эксперты, РКН научился выявлять его по косвенным признакам, например по несоответствию доменного имени источнику данных или по использованию зарубежных IP-адресов.

Первые массовые жалобы на блокировки этих протоколов начали поступать от пользователей в конце ноября из нескоольких регионов, включая Татарстан, Нижегородскую и Свердловскую области, а также Приморский край.

Для обычных пользователей это означает рост нестабильности в работе публичных и легкодоступных VPN-сервисов. Эксперты прогнозируют, что сбои и необходимость частого переключения между серверами и протоколами станут новой нормой.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, создающая защищенное соединение между устройством пользователя и интернетом. Она работает как зашифрованный тоннель: сначала данные передаются на удаленный сервер VPN, а уже оттуда — в открытую сеть. Это позволяет скрыть реальный IP-адрес и местоположение, а также зашифровать передаваемую информацию.

В Роскомнадзоре подтвердили, что работают над развитием систем безопасности для защиты от актуальных технологических угроз. Стратегически действия ведомства направлены не на полное уничтожение возможности обхода блокировок — это признается технически маловероятным, — а на системное повышение его стоимости и сложности для массового пользователя.

Цель таких мер — перевести аудиторию с дешевых и ненадежных VPN-решений, которые несут риски для информационной безопасности, на более контролируемые и «доверенные» сервисы, соответствующие российскому законодательству. Это часть долгосрочной политики по изменению пользовательских привычек и ограничению легкого доступа к запрещенному контенту.