Роскомнадзор потребовал от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной Минюстом России экстремистской и запрещенной) соблюдать закон — иначе мессенджер рискует быть полностью заблокирован в России, сообщил ТАСС. Ведомство обвинило мессенджер в том, что через сервис якобы организуют террористические и мошеннические действия.

Freepik

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении РКН.

Запретительные меры и правда применяются постепенно — с августа 2025-го были ограничены голосовые звонки в WhatsApp и другой популярной платформе, Telegram.

Мессенджеры до сих пор остаются основной формой общения в России. По данным за 2025 год, WhatsApp ежемесячно используют около 97 млн россиян — он лидер по охвату. В обычной жизни его чаще всего применяют для переписок в семейных и рабочих чатах, для координации задач, рассылок, оповещений о записях в салоны, а также для организации групповых обсуждений.

Еще прошлой зимой ИТ-бренды OkoCRM, Unisender и «Телфин» опросили представителей 38 тыс. малых и средних предприятий и выяснили, что 9 из 10 компаний используют именно WhatsApp в коммуникациях, в том числе для продаж. Поэтому в случае его блокировки многие могут потерять клиентов.