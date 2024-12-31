Роскомнадзор огласил приказ, уточняющий правила для владельцев каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство пояснило, что пользователя исключат из перечня, если он разместил запрещенную информацию или не проставил маркировку признанному иноагентом СМИ или физлицу.

Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно ему, данные будут удалены при следующих условиях:

репост контента от блогера с более чем 10 тыс. подписчиков если он не включен в реестр Роскомнадзора;

число подписчиков канала уменьшилось до значения ниже 10 тыс.;

если канал будет удален.

Приказ прописывает порядок уведомления заявителя и владельца соцсети о включении в реестр. Заявителей уведомят через портал Госуслуг, а для соцсетей есть возможность использовать специальную программу для упрощения коммуникации с ведомством.

Роскомнадзор ведет указанный список с 1 ноября. На 27 декабря 2024 года в перечне уже более 49 тыс. каналов блогеров. При этом отклонено порядка 30 тыс. заявок.

Постановление правительства от 30 декабря предусматривает идентификацию с внесением в реестр регулятора тех, чья аудитория превышает 10 тыс. человек. Владельцы незарегистрированных аккаунтов с 2025 года не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования.

Также с 2025 году вступает в силу закон, согласно которому рекламораспространители и операторы рекламных систем в интернете, находящихся на территории России, будут обязаны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от реализации такой рекламы. Они устанавливаются в размере 3% от базы расчета.