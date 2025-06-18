Роскомнадзор обяжет операторов связи предоставлять подробные данные о маршрутизации трафика и устройствах пользователей, следует из проекта проверочного листа. На это обратили внимание «Ведомости».

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Документ дополняет перечень контрольных вопросов, обязывая операторов раскрывать технические детали работы сетей, включая устройства, через которые проходит трафик и маршруты его передачи. Ранее требовалось соответствовать формальным критериям: наличие лицензий, соблюдение правил взаимодействия сетей и предоставление доступа экстренным службам.

Новый лист также требует подтверждения, что весь трафик проходит через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные с 2019 года для ограничения противоправного контента, и что Центр мониторинга РКН имеет к ним доступ.

Операторы должны указать, какие устройства обрабатывают трафик и как организовано подключение. Также вводятся вопросы о сборе данных пользовательского оборудования, включая MAC- и IP-адреса, характеристики устройств и маршруты трафика — сведения, ранее не подлежавшие проверке. Дополнительно операторы обязаны ограничить доступ подрядчиков, привлекаемых для обслуживания сетевой инфраструктуры к конфиденциальной информации.



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Источник «Ведомостей» в крупной IT-компании уточнил, что проект не вводит новых обязанностей, а конкретизирует существующие нормы. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что изменения усиливают технический анализ трафика, особенно для малых операторов, игнорирующих фильтрацию или замедление трафика.

В декабре 2024 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, которым хотел обязать операторов передавать информацию для определения «средств связи и пользовательского оборудования». Его целью — повысить эффективность блокировки трафика запрещенных в стране сервисов с помощью ТСПУ.