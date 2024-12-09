Минцифры предлагает ограничить использование сервисов обмена мгновенными сообщениями в рабочих целях в ряде сфер деятельности, сообщает «Интерфакс». Это коснется сотрудников маркетплейсов, доставки, банков, ЦБ, операторов связи и госслужащих. Такие положения включены в законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, подготовленный министерством.

По словам источника агентства, предлагается ввести запрет на использование принадлежащих иностранным юрлицам и гражданам сервисов обмена мгновенными сообщениями для передачи, приема, доставки и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений.

Данную норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при их взаимодействии с физическими лицами, а также на сотрудников кредитных организаций, служащих Банка России, работников операторов связи и госслужащих.

Минцифры предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. Сейчас этот законопроект находится на согласовании.

Согласно документу, для работы с физлицами допускается использование сервиса обмена мгновенными сообщениями, организатором которого является российское юридическое лицо или гражданин России.

При этом для работы с мессенджером необходимо будет авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации в ЕСИА — инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Свои мессенджеры на российском рынке предлагают, как разработчики решений в области корпоративных коммуникаций IVA Technologies и «Труконф», так и операторы связи «МТС» и VEON, а также интернет-компании «Яндекс» и VK.

Ранее стало известно, что к 2025-2027 годам запланировано введение сбора за размещение интернет-рекламы. Ставка сбора может составить 3% от соответствующего дохода. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже подготовила критерии рекламы, размещенной в интернете.