«Роснефть» в ходе торгов на Московской бирже обогнала Сбербанк и вышла на первое место по капитализации в России, сообщают «Ведомости». В результате ее капитализация достигла 5,35 трлн руб., в то время как у «Сбербанка» она составляет 5,18 трлн руб.

Третье место по этому показателю занимает «Лукойл», общая стоимость акций которого составляет 4,37 трлн руб. Затем следуют «Газпром нефть» — 2,57 трлн руб. и «Газпром» — 2,54 трлн руб.

Акции «Роснефти» растут с 21 ноября, когда их цена составляла 446,8 руб. за штуку. С этого момента бумаги подорожали уже почти на 13%.

Сбербанк впервые стал самой дорогой компанией России в ноябре 2016 года, обогнав «Роснефть». Затем лидеры неоднократно менялись. Помимо «Роснефти» и Сбербанка первую строчку занимал «Газпром».

Отмечается, что компания демонстрирует выдающуюся операционную эффективность за счет снижения удельных расходов и увеличения добычи на высокомаржинальных проектах. По оценке экспертов «Альфа-банка», это позволяет ей обеспечить устойчивость рентабельности по EBITDA, которая может достичь 35% по мере восстановления цен на нефть и ввода новых проектов.

По их мнению, целевая цена акций «Роснефти» на 2025 год составит 645 руб. за штуку, что на 27,7% больше их текущей стоимости. Рейтинг бумаг компании — «Выше рынка».

Аналитики ПСБ в конце октября в своей инвестстратегии на IV квартал 2024 года прогнозировали рост акций «Роснефти» в течение ближайших 12 месяцев до 661 руб. за акцию (+30,9% к текущему уровню).

По оценке «БКС мир инвестиций», бумаги могут подорожать до 730 руб. за штуку (+44,5%).

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отмечает, что ключевым позитивным фактором для роста стоимости акций является политика компании по снижению операционных издержек.

Он считает, что благодаря этому «Роснефть», несмотря на ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ и рост налоговой нагрузки, сохранила ключевые финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2024 года на достойном уровне.

Еще одной важной причиной для роста котировок, по мнению эксперта, является наличие долгосрочных планов развития. Например, реализация проекта «Восток Ойл», первая отгрузка сырья с которого ожидается в 2026 году.

Андрианов отмечает, что ни у одной другой российской компании нет таких масштабных производственных планов. «Роснефть» имеет наилучшие перспективы роста котировок в отечественном нефтегазовом секторе, отметил он.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в числе причин роста котировок акций компании также называет ее стабильные финансовые результаты, предсказуемую дивидендную политику и прозрачную бизнес-модель.

Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов добавляет, что рост котировок также связан с ожиданием высокой стоимости нефти в 2025 году.

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников заявил, что акции «Роснефти» недооценены. Он допускает рост котировок до 650 руб.-750 руб. за акцию, то есть на 28,6%-48,5%. По оценке Суверова, потенциал роста котировок составляет 20%-30%.

В период с января по сентябрь 2024 года «Роснефть» зафиксировала чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 926 млрд руб. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании за данный период увеличилась на 15,6% и составила больше 7 тыс. трлн руб.