Бюро стратегических коммуникаций «Рога и Копыта» зарегистрировало свое название как товарный знак. Роспатент одобрил заявку и выдал свидетельство почти через два года после ее подачи. Исключительное право на знак будет действовать до 10 июля 2034 года, узнал «Инк».
Заявку на регистрацию бюро подало 10 июля 2024 года. По словам основателя компании «Рога и Копыта» и генерального директора бюро стратегических исследований «Ясень» Степана Суздальцева, Роспатент несколько раз отказывал в регистрации из-за общекультурного контекста названия, однако компания смогла добиться положительного решения.
Название, как рассказали «Инку» в компании, появилось почти случайно. Первое время команда работала без официального имени, а на вопросы о том, как будет называться агентство, отвечала, что подойдет «хоть “Рога и Копыта”». В итоге шутливый вариант закрепился и стал названием бюро.
Регистрация позволит бюро контролировать коммерческое использование названия в указанных в свидетельстве классах услуг и при необходимости оспаривать применение сходных обозначений конкурентами. Компания также сможет выдавать лицензии на использование товарного знака или передать права на него.
«Рога и Копыта» разрабатывают PR-стратегию, управляют репутацией и помогают компаниям действовать в кризисных ситуациях. Бюро работает преимущественно со средним и крупным бизнесом.
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