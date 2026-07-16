Бюро стратегических коммуникаций «Рога и Копыта» зарегистрировало свое название как товарный знак. Роспатент одобрил заявку и выдал свидетельство почти через два года после ее подачи. Исключительное право на знак будет действовать до 10 июля 2034 года, узнал «Инк».

Фото: пресс-служба бюро

Заявку на регистрацию бюро подало 10 июля 2024 года. По словам основателя компании «Рога и Копыта» и генерального директора бюро стратегических исследований «Ясень» Степана Суздальцева, Роспатент несколько раз отказывал в регистрации из-за общекультурного контекста названия, однако компания смогла добиться положительного решения.

Название, как рассказали «Инку» в компании, появилось почти случайно. Первое время команда работала без официального имени, а на вопросы о том, как будет называться агентство, отвечала, что подойдет «хоть “Рога и Копыта”». В итоге шутливый вариант закрепился и стал названием бюро.

Регистрация позволит бюро контролировать коммерческое использование названия в указанных в свидетельстве классах услуг и при необходимости оспаривать применение сходных обозначений конкурентами. Компания также сможет выдавать лицензии на использование товарного знака или передать права на него.

«Рога и Копыта» разрабатывают PR-стратегию, управляют репутацией и помогают компаниям действовать в кризисных ситуациях. Бюро работает преимущественно со средним и крупным бизнесом.

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