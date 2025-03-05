В Госдуме разрабатывается законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Роспотребнадзор поддержал идею об увеличении размеров штрафов за антисанитарию.

О разработке закона сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Согласно проекту, штрафы для физических лиц могут быть увеличены с 500–1,5 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для юрлиц — с 10–20 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

По словам авторов законопроекта, целью инициативы является возвращение в законодательство нормы об изъятии жилого помещения у собственника в случае, если штрафы за антисанитарию не оказывают должного воздействия.

Предложение было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она одобрила инициативу и отметила, что размер штрафных санкций по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта не менялся с 2008 года.

Глава ведомства считает, что это не стимулирует россиян вести себя ответственно. Колунов добавил, что продолжит добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в тех случаях, когда штрафы не оказывают должного воздействия.

Напомним, что в прошлом году стоимость ремонта квартир в России заметно увеличилась. По оценкам сервиса по благоустройству жилья Rerooms, рост цен на материалы для чернового ремонта в среднем составил около 20%, для чистового — 12%, а работы выросли в цене на треть.