В прошлом году стоимость ремонта в России заметно увеличилась. По оценкам сервиса по благоустройству жилья Rerooms, рост цен на материалы для чернового ремонта в среднем составил около 20%, для чистового — 12%, а работы выросли в цене на треть.

По данным информационно-консалтингового агентства INFOline, средняя стоимость ремонта в Москве и Петербурге по итогам 2024 года увеличилась в среднем на 13%, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м. В основу расчета заложены цены на товары, минимально необходимые для выполнения всех ремонтно-отделочных работ для стен, пола, потолка, дверей, санузла, а также розетки и выключатели.

В расчете не учитывались расходы на радиаторы и полотенцесушители, окна и стеклопакеты, на внутриквартирные водопроводные и канализационные трубы, электрическую проводку и приборы учета, а также стоимость работы ремонтной бригады.

В Москве рост оказался выше — около 15%, до 9,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За 2024 год стоимость ремонта в Москве:

в студии выросла на 14,4%, до 11,4 тыс. руб. за 1 кв. м;

в однокомнатной квартире — на 14,7%, до 10,2 тыс. руб. за 1 кв. м;

в двухкомнатной квартире — на 14,9%, до 9,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Санкт-Петербурге ремонт за прошлый год подорожал примерно на 11%, до 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м. За 2024 год стоимость ремонта в Петербурге:

в студии выросла на 11%, до 11,7 тыс. руб. за 1 кв. м;

в однокомнатной квартире — на 11,4%, до 10,4 тыс. руб. за 1 кв. м;

в двухкомнатной квартире — на 10,8% до 9,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным сервиса по обустройству жилья Rerooms, сильнее всего за прошлый год в Москве подорожали черновые материалы, такие как газоблоки, цемент, смеси, штукатурка, тепло- и шумоизоляция, кабели и провода.

Их стоимость в расчете не однокомнатную квартиру за год выросла почти на 39%, до 10,8 тыс. руб. за 1 кв. м, и почти на 22% — для двухкомнатных квартир, до 8,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Чистовые материалы, такие, как плитка, сантехника, напольные покрытия, обои, краска, натяжной потолок, межкомнатные двери и освещение, за год стали дороже почти на 9%, до 16 тыс. руб. за 1 кв. м при ремонте однокомнатных квартир и на 14%, до 17,3 тыс. руб., при ремонте двухкомнатных.

По данным Rerooms значительно выросли в цене и ремонтные работы. Так, услуги строителей обойдутся в феврале в 29,8 тыс. руб. (+27% за год) в однокомнатной квартире, и в 32,1 тыс. руб. (+31,5% за год) — в двухкомнатной.

Рост расходов на ремонт эксперты связывают в первую очередь с повышением цен на стройматериалы, которое в свою очередь связано с ослаблением рубля, повышением тарифов на железнодорожные и автоперевозки и увеличением заработных плат персонала.

По данным INFOline, в Москве наиболее сильный рост за год был отмечен в сегменте сухих строительных смесей (+25,9%), расходников и сопутствующих материалов (+18,6%), сантехники (+17,6%) и напольных покрытий (+13,2%).

В Санкт-Петербурге за год сильнее всего подорожали расходники и сопутствующие материалы (+17,5%), метизы (+16,8%), сантехника (+16,7%) и сухие строительные смеси (+14,1%). Наибольшую долю в структуре индекса ремонта в двух столицах заняли сухие смеси — около 30–31%.

В «Лемана Про» оценили рост цен на рынке материалов для строительства и ремонта за прошлый год как умеренный. Так, в категории «Инструменты» он составил менее 3%, в категории «Краски» — 9%, а в сегменте обоев — 5–7%. В сегменте освещения стоимость товаров снизилась на 2%.

Рост цен был связан в первую очередь с повышением стоимости сырья, валютными колебаниями, ростом логистических расходов (международных и внутренних), а также повышением кредитных ставок.

По данным Rerooms, по чистовым материалам за год сильнее всего подорожали электрика (+95%), напольные покрытия (+32%), сантехника (+21%) и плитка (+19%). По черновым материалам самый сильный рост наблюдался по фитингам (+64%), цементно-песчаным смесям (+55%) и газобетонным блокам (+51%), а также по кабельно-проводниковой продукции (+39%).

Повышение стоимости ремонта привело к формированию нескольких трендов на рынке:

покупатели стали выбирать более дешевые товары;

сократились площади самих квартир;

снизился интерес россиян к крупному ремонту;

выросла доля тех, кто планирует делать ремонт в новостройке самостоятельно, а не покупать квартиру с отделкой.

По мнению экспертов, рост цен на материалы для строительства и ремонта в 2025 году продолжится. Давление на их стоимость также продолжат оказывать высокая ключевая ставка и логистика. Дополнительным фактором повышения станет запуск маркировки стройматериалов, которая будет поэтапно вводиться с 1 марта 2025 года.

В Rerooms закладывают рост цен по материалам и товарам для ремонта в этом году на уровне 10–15%. «По работам в большей части стоимость будет зависеть от курса доллара — при падении рубля отток мигрантов и цены на работу существенно вырастут», — пояснил представитель компании.

Ранее аналитики сервисов «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость» выяснили, что затраты на ремонт в разных городах России отличаются более чем в 6 раз. Причем наиболее значительная разница в ценах отмечена на ремонтные работы в новостройках.