В пресс-службе «Россельхозбанка» сообщили о возобновлении приема заявок в рамках госпрограммы «Семейная ипотека». Там также отметили, что субсидированные кредиты доступны для семей с детьми в режиме онлайн на платформе «Свое жилье», предназначенной для приобретения недвижимости.

Заявки на приобретение жилья в рамках программы принимаются в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В июле прошлого года семейная ипотека в России была продлена до 2030 года. Теперь программа доступна по ставке до 6% для семей с ребенком в возрасте до семи лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Семейная ипотека позволит россиянам приобрести как готовую квартиру, так и жилье на этапе строительства. Отметим, что для столичных регионов максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб.

Зампред правления «Россельхозбанка» Елена Батурова отметила, что приобретение недвижимости является одним из важнейших шагов для создания финансовой стабильности молодой семьи. А семейная ипотека позволит семьям с детьми получить ипотечный кредит по льготной ставке.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2025 году будут предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Он также отметил, что сложности с выдачей семейной ипотеки в прошлом году были связаны с недостатком средств у банков.