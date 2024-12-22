Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2025 году будут предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Средства на программу семейной ипотеки будут выделены в полном объеме, и лимитов на выдачу не предусмотрено.

«В следующем году будем принимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть, действительно, лимитов нет — деньги по «семейке» будут в полном объеме»,— сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как отметил министр, сложности с выдачей семейной ипотеки в этом году связаны с недостатком средств у банков. Это произошло из-за повышения ключевой ставки и разницы между льготными и рыночными ставками по ипотеке. Однако проблема уже решена, и необходимое финансирование было направлено в банки, сказал он.

19 декабря в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. Этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет», отметил он. В тот же день в Минфине сообщили, что ведомство изменит правила получения семейной ипотеки после заявления Путина.

Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Ставка по семейной ипотеке ниже рыночной — заем можно получить под 6% годовых. При этом необходимо внести первоначальный взнос, который составляет не менее 20% от стоимости жилья. Воспользоваться программой могут семьи из малых городов с населением до 50 тыс. человек, имеющие двоих несовершеннолетних детей. Также программа доступна для семей, проживающих в регионах с низким объемом строительства. По поручению президента России Владимира Путина действие программы было продлено до 31 декабря 2030 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной семейной ипотеки под 6% не будет распространяться на вторичное жилье Москвы и Санкт-Петербурга. Он объяснил это большим наличием новостроек в указанных городах.