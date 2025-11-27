Pixorion.ai — платформа на базе искусственного интеллекта, помогающая селлерам повышать продажи за счет автоматизации создания контента для карточек товаров, — привлекла первые инвестиции от венчурного фонда Iskra Ventures. На стартовом этапе фонд вложил в проект около 12 млн руб. и выразил готовность увеличивать финансирование по мере достижения платформой поставленных бизнес-целей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Платформа ориентирована на средних и крупных продавцов, которые работают сталкиваются с высокими трудозатратами при оформлении карточек товаров. Pixorion.ai автоматизирует ключевые элементы контента:

анализирует карточку по специальным методикам, выявляет сильные и слабые стороны и формирует рекомендации;

генерирует изображения — от предметных до лайфстайл-фото — опираясь на аналитику и требования площадок;

создает тексты для маркетплейсов с учетом алгоритмов ранжирования.

Все инструменты работают в один клик и формируют готовый контент менее чем за минуту.

Такая платформа — вызов для нового типа работников, которые профессионально оформляют для продавцов маркетплейсов карточки товара и описания к ним. Однако продавец может заинтересоваться делегированием этих задач ИИ, чтобы не искать одного или нескольких сотрудников (к примеру, дизайнера карточек и копирайтера для описания товара), проводить с ними коммуникацию по заказам, проводить оплату и вести дополнительную бухгалтерию.

Как устроена сделка

Проект развивается в формате venture building — модели, в которой стартап создается совместно технологическим, индустриальным и инвестиционным партнерами.

В развитии Pixorion.ai участвуют:

Iskra Ventures, обеспечивающий финансирование, продуктовую экспертизу, юридическое сопровождение, маркетинговую упаковку и привлечение первых пользователей;

ООО «Комплексные системы», выступающее технологическим партнером и отвечающее за разработку;

группа компаний «Родная Речь» (RoRe Group), предоставившая экспертизу e-commerce и материалы для обучения нейросетей.

Фонд использует гибкую модель инвестирования: объем вложений определяется не заранее, а по мере достижения продуктом ключевых показателей — в частности, подтвержденного спроса и первых продаж.

Управляющий партнер Iskra Ventures Иван Сезонов отмечает, что venture building применяется в тех нишах, где нет подходящих проектов для классических инвестиций или их оценки слишком высоки.

RoRe Group рассматривает участие в Pixorion.ai как стратегическую возможность развивать ИИ-компетенции. Эксперты компании разработали программу обучения нейросетей и передали проекту накопленную экспертизу работы с маркетплейсами. Взамен команда тестирует внедрение ИИ-инструментов в агентские процессы.