Бизнес в России ускоряет цифровое развитие: по данным hh.ru, только 17% компаний все еще обходятся без автоматизации. Остальные 83% уже используют цифровые инструменты, чтобы упростить рутину, повысить эффективность и сократить количество ошибок в операционке — запрос, который особенно остро стоит именно в МСП. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Исследователи изучили мнение более 3 тыс. соискателей, которые рассказали о компаниях, в которых они работают. Самыми распространенными инструментами оказались системы электронного документооборота: ими пользуются 44% компаний. ERP-платформы (системы управления ресурсами предприятия) внедрены у 28%, облачные сервисы для совместной работы — у 21%. CRM-системами пользуются 19% сотрудников, а решения на базе ИИ и платформы управления проектами применяют по 9% компаний. Несмотря на общий прогресс, почти каждая шестая компания остается на «бумажном» уровне.

Больше всего автоматизации в финансовых службах (67%) и отделах закупок (60%) — направления с самым плотным документооборотом. Менеджмент и юристы также активно переходят на цифровые инструменты. ERP-системы чаще всего используют закупки и бухгалтерия, облачные сервисы — PR-команды и образовательные проекты, а CRM остается основой для маркетинга и продаж.

В сегменте МСП картина иная: чаще всего предприниматели выбирают облачные платформы для совместной работы (24%) и CRM-системы (23%) — инструменты, которые проще внедрить и дешевле в обслуживании. Искусственный интеллект в МСП уже использует каждый десятый опрошенный. В крупных компаниях цифровизация идет быстрее: электронный документооборот внедрен у 47% сотрудников, ERP — у 32%, а в очень крупных организациях этот показатель доходит до 58%.

При этом только треть респондентов замечает конкретные действия работодателя по снижению бумажной нагрузки. В МСП таких сотрудников всего 15% — показатель, который может говорить о недостаточной скорости внедрения или слабой прозрачности изменений внутри компаний.

Заметный позитивный эффект от цифровизации ощущают службы безопасности, медико-фармацевтические компании, HR-подразделения и ИТ-специалисты — сферы, где автоматизация давно стала частью стандартной операционной модели. А вот юристы, закупщики и девелоперы признаются, что изменений пока почти не видят.

Эксперты hh.ru отмечают: автоматизация становится фактором конкурентоспособности, который влияет не только на процессы, но и на найм.

«Современные технологии помогают ускорять внутренние процессы, снижать нагрузку на сотрудников и повышать прозрачность коммуникаций. Часто соискатель сталкивается с бюрократией уже на этапе общения с рекрутером — и это может стать причиной отказа от вакансии», — говорит Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

По ее словам, автоматизированные системы позволяют работодателям заметно ускорить и упростить подбор.

Для малого и среднего бизнеса эти данные — сигнал усиливать цифровизацию там, где она быстрее всего дает эффект: в документообороте, CRM и управлении задачами. Это снижает операционные издержки, экономит время команды и улучшает опыт сотрудников — важный фактор в борьбе за кадры.