Российская компания Neiry представила революционную разработку в области биоробототехники — голубей-биодронов, оснащенных нейроинтерфейсом. Технология предполагает вживление электродов в мозг обычных птиц, которые подключаются к компактному электронному модулю в виде рюкзачка на спине птицы.

Пресс-служба Neiry

Первая модель PJN-1 сохраняет все естественные способности голубя, отличаясь лишь тонким проводом, выходящим из головы, и легким оборудованием с системой позиционирования.

Разработчики подчеркивают, что управление осуществляется через нейростимуляцию определенных зон мозга, создавая у птицы естественное желание двигаться в заданном направлении. Это позволяет оператору загружать полетные задания аналогично управлению беспилотниками.

Ключевое преимущество технологии — отсутствие необходимости в длительной дрессировке животных, поскольку вживленных электродов достаточно для начала эксплуатации.

Прочитайте также Робот-гуманоид прошел 100 км между городами и установил мировой рекорд

Эксплуатационные характеристики биодронов превосходят традиционные решения: продолжительность полета ограничена лишь естественными потребностями птиц, а скрытность и безопасность делают их идеальными для мониторинга в городских условиях. Электроника питается от солнечных батарей, обеспечивая автономность системы.

Разработчики утверждают, что птицы сохраняют обычную продолжительность жизни и не испытывают дискомфорта, а операция проводится со 100% выживаемостью с помощью специальной стереотаксической установки, обеспечивающей точное размещение электродов без дорогостоящей диагностики.

Технология открывает новые возможности для экологического мониторинга, поисково-спасательных операций и обеспечения безопасности.