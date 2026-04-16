Российский разработчик антропоморфной робототехники «Айдол» подписал исторический контракт на поставку партии роботов-ассистентов в Японию. Сумма пилотной сделки с японской ИТ-компанией превысила $250 тыс.

Поставки первой партии запланированы на второй и третий кварталы 2026 года. Это первый крупный экспортный контракт в истории отечественной индустрии антропоморфной робототехники.

История заключения сделки оказалась показательной. Японская сторона самостоятельно узнала о российской разработке еще в ноябре 2025 года после масштабной презентации первого робота в Москве и инициировала контакт.

В феврале 2026 года представители заказчика посетили международную выставку Gulfood в Дубае, где увидели устройство в работе: робот «Айдол» автономно встречал гостей и консультировал посетителей на нескольких языках. Убедившись в заявленных характеристиках, японская делегация приехала на дополнительную проверку функционала. После этого стороны подписали контракт.

В Японии роботы будут работать администраторами и консультантами в офисах и публичных пространствах. Машины способны общаться на японском языке, работать в автономном офлайн-режиме без подключения к внешним серверам и интегрироваться во внутренние корпоративные системы.

Роботы смогут бронировать переговорные комнаты, управлять системами контроля доступа и даже совершать служебные звонки по IP-телефонии. По данным компании, уровень локализации компонентов сейчас составляет 77%, а при серийном производстве может вырасти до 93%.

