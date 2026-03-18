Компания «Сезонная коллекция», управляющая магазинами Zenden, столкнулась с резким ростом судебных исков в 2026 году. С начала года контрагенты подали к ритейлеру 20 заявлений на общую сумму 43,6 миллиона рублей. Для сравнения: за весь прошлый год таких дел было всего семь на 2,8 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Истцами выступают владельцы торговых центров из разных регионов — ростовского «Золотого Вавилона», тверского «Рубина», петербургского «Охта Молла» и московского «Города». Все они требуют взыскать задолженность по аренде. Как пояснила коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина, компания действительно перестала платить за аренду, и там, где арендодатели не готовы это терпеть, точки уже закрываются. Число таких случаев растет.

Проблемы усугубляются претензиями налоговой службы. Основатель и владелец бизнеса Андрей Павлов сообщил, что ФНС доначислила компании почти 29 млрд руб. за три года с учетом штрафов и пеней за просрочку платежей. Счета основных юрлиц холдинга заблокированы, а штат сократился более чем вдвое — с 3,5 до 1,5 тыс. человек. Павлов не исключил, что в ближайший месяц могут закрыться все магазины.

Сеть уже заметно уменьшила присутствие в торговых центрах. На начало 2025 года работало 427 магазинов под брендами Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander и Munz Store. Сейчас их около 370, подсчитала старший консультант CMWP Владислава Брильян.

В 2024 году выручка «Сезонной коллекции» составляла 11,2 млрд руб., увеличившись на 46%, однако чистая прибыль рухнула в 41 раз — до 11,6 млн. Доля компании на рынке обуви (без учета спортивной) сократилась за год с 6,1% до 4%.

Участники рынка опасаются, что освобождающиеся площади будет сложно заполнить. В крупных торговых центрах потеря одного арендатора не критична, но для районных и средних объектов это станет чувствительным ударом, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По словам Марии Смагиной, освободившиеся помещения, скорее всего, придется дробить между несколькими арендаторами.

Проблемы Zenden разворачиваются на фоне общего спада в обувном и одежном сегменте. Ранее стало известно, что заявление о банкротстве подала сеть Modis. Производство обуви в России в январе сократилось на 10,9% год к году. Спрос в магазинах одежды и обуви в январе—феврале упал на 12%, а траты покупателей снизились на 5%, подсчитали в T-Pay.



