Компания «Одежда 3000», которая управляла магазинами бюджетной одежды Modis, подала заявление о собственном банкротстве. Документы поступили в Арбитражный суд Москвы 13 марта, пишет «Коммерсант».

Modis работала в России с 2006 года, предлагая недорогую одежду для всей семьи. Еще в 2024 году сеть насчитывала 120 торговых точек. На сегодняшний день, по данным картографических сервисов, открыт только 31 магазин, официальный сайт бренда не функционирует, а в соцсетях указано всего 10 действующих точек.

Трудности начались после ухода из жизни основателя бизнеса Игоря Сосина в 2020 году. Тогда управление перешло к наследникам, но удержать компанию на плаву им не удалось. Финансовые показатели стремительно ухудшались: выручка за 2024 год рухнула на треть до 6,4 млрд руб., а чистый убыток достиг 1,5 млрд, хотя годом ранее зарабатывала почти 740 млн прибыли.

В конце 2025 года компания уже анонсировала возможное банкротство, а в феврале 2026-го стало известно о крупном долге перед китайским поставщиком. Импортер Shanghai Newidea International Trade через суд взыскал с «Одежды 3000» 44 млн юаней — около 569 млн руб.

Прочитайте также Десятки брендов одежды и обуви ушли из российских торговых центров в 2025 году

Эксперты рынка считают, что смерть основателя стала ключевой причиной краха компании: бренд потерял стратегию развития, управление ухудшилось, начались операционные сбои. Теоретически спасти бизнес мог бы приход инвестора, но найти его не удалось. Для сравнения: другой актив Сосина — сеть товаров для дома Modi — в 2024 году продали совладельцу Melon Fashion Group Владимиру Палию. С Modis такой сделки не случилось.

На ситуацию наложились и общие проблемы рынка одежды. Россияне стали экономить и реже покупают товары не первой необходимости. В 2025 году закрылось 28 брендов одежды и обуви, большинство из которых отечественные. Торговые центры фиксируют сокращение площадей под магазины фешен-ритейлеров на 10–15 процентов.

Растет и конкуренция со стороны онлайн-площадок. Объем интернет-продаж одежды и обуви в прошлом году превысил 3,6 трлн руб., тогда как доля электронной коммерции в общем товарообороте страны достигла 23 процентов и продолжает увеличиваться.

