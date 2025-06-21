Платформа target ai, специализирующаяся на автоматизации клиентского сервиса, продаж и обучения с помощью LLM-агентов (на основе больших языковых моделей), завершила этап финансирования Pre-Series A, собрав 115 млн руб. Деньги пойдут на развитие технологического ядра и системы t.os, обеспечивающей создание виртуальных сотрудников. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Сделку возглавили фонды, включая «Хайв» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).



В компании отметили, что LLM-агенты в отличии NLU-ботов (Natural Language Understanding) обеспечивают 100%-ю автоматизацию, ускоряют внедрение решений в десять раз и вдвое повышают удовлетворенность клиентов.

Агенты оптимизированы для текстового и голосового общения, с временем ответа не более 600 мс и адаптацией к шумовой среде. Платформа поддерживает мультиагентные сценарии, где агенты передают задачи друг другу по принципу специализации, и включает суперагента для автоматического создания рабочих единиц.

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По оценкам компании, рынок автоматизации клиентского сервиса и продаж с помощью ИИ в России в 2024 году достиг 14 млрд руб., показывая рост на 40% ежегодно. К 2029 году сегмент виртуальных сотрудников на базе LLM-агентов может превысить 50 млрд руб., считают там.

Интерес обусловлен возможностью сократить расходы на персонал в 3–5 раз и масштабировать бизнес без найма новых сотрудников.

Основатель target ai Андрей Зименков оценил отставание от западных рынков в 1–2 года, отметив стремительный рост на эффективные инструменты автоматизации. «В условиях отсутствия сформированного лидера технологические стартапы выигрывают за счет скорости вывода продукта на рынок и гибкости», — добавил он.