На форуме «Цифровые решения» российский ИТ-холдинг Т1 презентовал инновационную разработку — «ИИ-фабрику «Сайбокс», представляющую собой комплексную платформу для быстрого внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы различных отраслей. Об этом пишут «Известия».

Новая платформа устраняет необходимость в дорогостоящей и длительной кастомизации решений на основе ИИ. Как пояснили в компании, «Сайбокс» автоматизирует весь цикл внедрения — от подготовки инфраструктуры и обучения моделей искусственного интеллекта до запуска готовых «умных помощников». Это позволяет бизнесу избежать затрат на сбор специализированных команд программистов и сложные процессы настройки.

«Сайбокс» позиционируется как первая в России платформа, объединяющая полный функционал для развертывания ИИ-решений. Важная характеристика системы — ее масштабируемость: платформа адаптируется под требования различных секторов экономики, включая энергетику и транспортную отрасль.

Как отметил руководитель направления «Искусственный интеллект» Т1 Сергей Голицын, разработка соответствует ключевому тренду 2025 года — созданию программно-аппаратных комплексов, которые позволяют отказаться от дорогостоящего владения инфраструктурой в пользу решений «из коробки».

В холдинге подчеркивают, что продукт создан в рамках стратегии комплексного импортозамещения. Т1 как один из лидеров российского ИТ-рынка фокусируется на разработке суверенных и безопасных решений, учитывающих отраслевую специфику российских заказчиков. «Сайбокс» демонстрирует возможность создания конкурентоспособных отечественных аналогов в сегменте искусственного интеллекта.