На Всероссийском жилищном конгрессе замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что банки не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки. Он отметил, что строительная отрасль на сегодняшний день находится в тяжелом положении, а застройщики не могут себе позволить массового снижения цен на жилье.

По словам Стасишина, банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки только до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов. А когда речь идет о договоре купли-продажи, хотя на них тоже распространяется семейная ипотека, условия для выдачи значительно ухудшаются.

Как пояснил заместитель министра, это связано с тем, что банкам невыгодно выдавать семейную ипотеку на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация «не зарабатывает столько, сколько могла бы».

Стасишин напомнил, что до раскрытия эскроу-счетов, когда застройщики могут получить вырученные деньги от продажи новостроек, выручка в среднем формируется три года. Также он обратил внимание на то, что вырос налог на прибыль у компаний, но девелоперы закладывали это в свои модели.

Кроме того, он напомнил, что увеличилась стоимость рабочей силы и стройматериалов, обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли. Все это не позволяет застройщикам снижать цены, заключил Стасишин.

По словам замглавы Минстроя, строительная отрасль России давно не находилась в таком сложном положении, как сейчас. На 1 марта уровень запуска новых жилых проектов в стране упал относительно прошлого года на 26%, что стало самым низким показателем с 2021 года.

Больше всего, по его оценке, пострадали застройщики в тех регионах, где и раньше рентабельность проектов была на уровне 10-15% из-за низкой покупательной способности населения.

Стасишин отметил, что экономика проектов находится уже на грани, особенно по тем проектам, где небольшая распроданность. Однако, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и некоторых других крупных городах наблюдается неплохая динамика запуска новых проектов.

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По мнению замминистра, в этом году будет сложно достичь показателей предыдущих годов по ипотечному портфелю, когда его объем оценивался с учетом секьюритизации и составлял порядка 2 трлн руб. Более того, подчеркнул он, на ипотеку дополнительно с 1 апреля будет давить и надзорный стандарт ЦБ, после начала действия которого банкам и девелоперам стало сложнее переносить банковскую комиссию за ипотеку в цену квадратного метра.