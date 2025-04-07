Консалтинговая компания SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения рассчитала, как менялась средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в 50 городах России в марте 2025 года. Эксперты отметили, что снижение цен практически остановилось. Отрицательная динамика была зафиксирована всего в одном городе.

В конце 2024 года наблюдалась тенденция по снижению цен на вторичном рынке крупных городов. В январе отрицательная динамика была зафиксирована в восьми городах, в феврале 2025 года — в трех. Это были Астрахань (-на 0,71%), Новокузнецк (-0,57%) и Саратов (-0,29%).

В марте цены снизились только в одном городе — Астрахани. Средняя стоимость 1 кв. м за месяц уменьшилась здесь на 0,22%, до 77,8 тыс. руб.

Руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков отметил, что, несмотря на положительную динамику в большинстве регионов, сделок на рынке по-прежнему мало, но в целом он адаптировался к новым условиям.

«В частности, сейчас подавляющее большинство сделок либо за наличные полностью, либо кредит привлекается для оплаты небольшой части сделки, — пояснил эксперт. — В этих условиях происходит рост цен предложений, но спросом пользуются только те объекты, которые находятся в нижнем ценовом диапазоне».

По данным аналитиков, вторичное жилье в марте подорожало в 49 городах. Первое место по росту цен третий месяц подряд занял Курск. Средняя стоимость 1 кв. м в этом городе увеличилась на 2,9%, составив 99 тыс. руб.

Второе место у Ижевска, где рост составил 2,8%, до 92,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Третье — у Тольятти. За март квартиры от собственников здесь выросли в цене в среднем на 2,6%, до 93,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

В топ-5 попали также Тверь (+2,5%, до 96,9 тыс. руб. за 1 кв. м), Магнитогорск (+2,4%, до 78,8 тыс. руб. за 1 кв. м) и Махачкала (+2,4%, до 117,2 тыс. руб. за 1 кв. м). Ранее столица Дагестана несколько месяцев подряд занимала первое место, но в январе утратила свои позиции.

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В Санкт-Петербурге в прошлом месяце рост в среднем составил 2,08%. Стоимость 1 кв. м вторичного жилья на начало апреля — 219,7 тыс. руб. Москва, занимавшая шестое место в феврале, переместилась на 27-е. Вторичное жилье в столице в марте в среднем подорожало на 1,8%, до 343,2 тыс. руб.