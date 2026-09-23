Российский дилерский рынок столкнулся с заметным ростом числа закрытий компаний, однако количество самих автосалонов сократилось гораздо слабее. За январь-август 2026 года ликвидировали 1728 компаний, зарегистрированных в этом сегменте, тогда как новых появилось 1222. Таким образом, число закрытий превысило число регистраций на 506 компаний.

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На 1 сентября в стране насчитывалось 16 576 действующих компаний этого профиля. Баланс регистраций и ликвидаций за год заметно ухудшился. В январе-августе 2025-го «Контур. Фокус» насчитал 1481 ликвидацию и 1455 регистраций, поэтому разрыв между ними составлял всего 26 компаний. Теперь число действующих участников рынка примерно на 3% ниже, чем в начале года.

Сокращение затронуло и крупные регионы автомобильного бизнеса. В Московской области за восемь месяцев зарегистрировали 52 новые компании, тогда как 89 прекратили деятельность. В Татарстане на 37 регистраций пришлось 81 закрытие, в Краснодарском крае — 58 регистраций и 77 ликвидаций.

Аналитик «Контур. Фокуса» Анастасия Мокшанцева связывает ускорение закрытий с ослаблением спроса и высокой ключевой ставкой. Дорогие кредиты ограничивают возможности покупателей, для которых заемные средства остаются одним из способов приобрести автомобиль. Еще одним фактором она называет быстрое расширение китайского сегмента в 2022−2023 годах.

При этом сама дилерская инфраструктура сокращалась значительно медленнее. По данным «Автостата», к концу июля в России работали 2939 автосалонов — всего на 32 меньше, чем в начале года. Одновременно число дилерских соглашений с производителями легковых автомобилей выросло на 219 и достигло 4788.

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Одно из объяснений такого расхождения — смена владельцев, юридических лиц и брендов без закрытия самой торговой точки. После ухода части зарубежных производителей дилеры перераспределяют франшизы, начинают работать с новыми российскими и китайскими марками и расширяют число брендов в портфеле. Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто приводит в пример ситуацию с Omoda и Jaecoo, которых заменил Jeland. В таких случаях юридическая конструкция бизнеса меняется, но сама дилерская площадка продолжает работать.

Расхождение объясняется и разницей в методологии подсчета. В выборку «Контур. Фокуса» входят не только официальные дилерские центры, но и другие компании, зарегистрированные с таким видом деятельности. Поэтому статистика ликвидаций охватывает более широкий сегмент автомобильной торговли, чем данные непосредственно по дилерским центрам.

Одновременно ухудшается и экономика самого дилерского бизнеса. По словам директора департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николая Иванова, владельцы некоторых дилерских компаний выставляют свои активы на продажу, однако заметного интереса со стороны покупателей к ним нет. Высокий порог вложений, невысокая маржинальность и дорогие заемные деньги делают такие активы менее привлекательными. Дополнительное давление на дилеров создает слабый спрос на автомобили в лизинг.

В этих условиях консолидация рынка может продолжиться. Управляющий партнер The12 Group Дмитрий Козлов ожидает ухода части менее эффективных игроков, объединения компаний или передачи дилерских соглашений другим участникам рынка. При этом число самих автосалонов может измениться незначительно. Освободившиеся площадки способны переходить под новые франшизы, а независимые импортеры — объединяться. Дополнительный спрос на дилерские сети в перспективе может поддержать и рост российского производства автомобилей.

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