Российские банки начали блокировать переводы клиентов на криптобиржи стран СНГ, если перед этим те вносили на счета аналогичные суммы наличными. Так кредитные организации реагируют на распространение схемы криптоарбитража, при которой USDT покупают за безналичные рубли за рубежом, а затем продают в России за наличные. Банк России усматривает в таких операциях риск отмывания денег неизвестного происхождения, выяснил РБК.

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Схема основана на разнице между курсами безналичного и наличного USDT. Арбитражеры переводят деньги на счета в Белоруссии или других странах СНГ, покупают там стейблкоин, а затем продают его российским обменникам за наличные рубли. Выручку можно внести на счет и повторить цикл. По оценке опрошенных РБК участников рынка, доходность одной такой операции может превышать 2%.

Массово схема стала распространяться осенью 2025 года, когда ужесточились ограничения на переводы между физлицами и появилась уголовная ответственность для дроперов. Участники рынка начали искать альтернативу расчетам через российские карты и перешли на зарубежные криптоплощадки. Объем операций оценить сложно: по словам юриста Михаила Успенского, одни участники с трудом проводят даже одну сделку, тогда как другие ежедневно прокручивают сотни миллионов рублей.

Главный риск связан с продажей криптовалюты за наличные. С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения законодательства, относящие цифровые валюты, включая USDT, к валютным ценностям. По трактовке юриста Рамиса Абянова, валютные операции между резидентами должны проводиться через банковские счета, а расчеты между ними — в рублях. Официальных разъяснений регуляторов по применению этих норм к описанной схеме пока нет, как и соответствующей судебной практики. При этом продавцу криптовалюты может грозить штраф в размере 20–40% суммы сделки по ч. 1 ст. 15.25 КоАП.

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Дополнительная проблема возникает при внесении выручки на российский счет: документы о покупке USDT на зарубежной бирже не подтверждают, откуда появились наличные. Банки оценивают всю цепочку движения средств и экономический смысл операций. В Фора-банке такие обмены назвали сомнительными, а в ТКБ отметили, что даже покупка криптовалюты на официальной площадке сама по себе не объясняет происхождение денег. Риск блокировки повышается и при регулярных крупных пополнениях счета наличными с последующими переводами за границу.

Банк России рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на подобные операции еще в мае 2026 года. В частности, регулятор указал на случаи, когда клиент за 30 дней вносит наличными от 5 млн рублей, причем эти средства составляют не менее 70% всех поступлений, а затем в течение десяти дней переводит за рубеж не менее 70% внесенной суммы. В ЦБ считают, что арбитражные сделки могут использоваться для вывода за границу средств, полученных теневым бизнесом.

По оценкам участников рынка, усиление банковского контроля уже снижает популярность схемы: проверки и блокировки увеличивают издержки, а разбирательства с банками могут затягиваться на недели. С 1 июля 2027 года условия работы изменятся дополнительно: для операций с цифровой валютой потребуется учитывать новые требования российского законодательства, а банки смогут отказывать в переводах получателям, подозреваемым в организации незаконного обращения криптовалюты.

Сделки через зарубежные площадки в предусмотренных законом случаях останутся возможны с участием российского брокера. Для неквалифицированных инвесторов будут действовать ограничения по доступным активам и годовому объему покупок — сейчас предусмотрен лимит до 300 000 руб. в год у каждого посредника.

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