Банк России определил три криптовалюты, которые могут использоваться для публичных биржевых операций: Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Регулятор включил их в соответствующий перечень и открыл прием замечаний к документу. Направить предложения можно до 24 августа включительно.

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Критерии отбора ЦБ связаны прежде всего с масштабом и устойчивостью рынка конкретного актива. В расчет берутся его капитализация, средний дневной оборот и продолжительность ценовой истории на иностранных площадках. Последнее условие — не менее пяти лет.

Для разных категорий инвесторов установят разные условия. Квалифицированные участники смогут приобретать три включенных в список актива без ограничений. Неквалифицированным инвесторам разрешат вкладывать в них до 300 тыс. рублей в год. Перед проведением операций потребуется пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.

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Перечень появился накануне запуска новой системы регулирования цифровых валют. В июле Госдума приняла закон о криптовалютах, его положения должны начать действовать 1 сентября.

Закон закрепит за цифровой валютой статус имущества и введет требования к ее обороту. Одновременно владельцы криптоактивов получат возможность обращаться в суд для защиты своих прав.

Еще одно изменение касается биржевых инвестиций. Россиянам разрешат вкладываться в криптовалюты через брокеров и управляющих, что фактически создаст для таких операций отдельный регулируемый канал.

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