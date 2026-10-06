Российским банкам могут разрешить передавать внешним ИТ-провайдерам на обработку и хранение банковскую тайну и другие данные ограниченного доступа. Рабочая группа при правительственной подкомиссии по развитию ИИ предлагает допустить к такой работе только аккредитованные компании, использующие собственные вычислительные мощности.

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Для банков это упростит использование облачных сервисов и позволит не создавать всю необходимую инфраструктуру самостоятельно. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что такой подход поможет финансовым организациям сократить расходы на обработку больших массивов данных. В Минцифры также ожидают роста спроса на коммерческие центры обработки данных.

При этом новое требование может сузить круг потенциальных подрядчиков. На рынке распространены модели, при которых оборудование берется в лизинг или аренду либо используется инфраструктура компаний одной группы. Если под собственными мощностями будут понимать только оборудование в собственности провайдера, часть таких поставщиков не сможет работать с банковскими данными, предупреждает юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Еще одно ограничение — обязательная ИТ-аккредитация. Не все операторы дата-центров имеют такой статус, а с 2026 года требования к нему ужесточились. Поэтому, по мнению Шицле, необходимо отдельно определить, что произойдет с договором и данными банка, если провайдер потеряет аккредитацию уже после начала работы.

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Поправки также предусматривают обязанность провайдера сообщать банку об инцидентах, связанных с нарушением требований к защите информации, в течение двух часов после их выявления.

Рынок облачных сервисов при этом уже активно используется финансовым сектором. В 2025 году его рыночное потребление в России составило 417 млрд руб., а 92% пришлось на публичные облака, по данным Apple Hills Digital.

Итоговый эффект инициативы будет зависеть от требований Банка России к поставщикам. Если они потребуют дорогостоящей адаптации инфраструктуры под банковские стандарты, доступ к этому сегменту может оказаться преимущественно у крупнейших ИТ-компаний.

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