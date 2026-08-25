Для российских центров обработки данных появилась собственная система оценки надежности. Минцифры предусмотрело четыре категории — A, B, C и D. При присвоении класса учитываются резервирование оборудования и инженерных систем, устойчивость каналов связи, требования к зданию, пожарной безопасности и физической защите.

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Самая высокая категория — A. Такой ЦОД должен сохранять работу информационных систем при единичном отказе любого элемента ключевой инженерной инфраструктуры. По уровню отказоустойчивости этот класс сопоставим с международным Tier IV — с независимыми дублирующими системами и без единичной точки отказа.

Новая система пока не обязательна для операторов. В Минцифры рассчитывают, что классификация станет понятным ориентиром для заказчиков: компании смогут сравнивать площадки по единому набору критериев и выбирать необходимый уровень надежности, не переплачивая за избыточные характеристики.

При этом автоматически определять, какой класс необходим для конкретного типа информационной системы, пока нельзя. Федеральные нормы еще не установили прямой зависимости между категориями ЦОДов и требованиями к инфраструктуре КИИ, государственных систем, финансовых организаций или телеком-операторов.

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Отдельная задача новой модели — сделать прозрачнее практику использования международных стандартов Tier. Сейчас операторы могут самостоятельно заявлять соответствие определенному уровню надежности без сертификации. Российская система дает возможность подтвердить характеристики объекта внутри национального механизма и при этом не раскрывать иностранным организациям подробные сведения об инженерной инфраструктуре.

В 2026 году первые сертификаты класса A получили «Т-ЦОД-1» и «Т-ЦОД-2» из экосистемы Т-банка. Разработчики модели отмечают, что воспользоваться системой смогут и небольшие площадки — корпоративные, региональные и ведомственные.

Участники рынка ожидают, что единая классификация упростит выбор дата-центра для бизнеса и повысит доверие заказчиков и инвесторов. При этом практическая роль классов будет зависеть от дальнейших решений регуляторов: в перспективе сведения из реестра могут использоваться при выборе площадок для государственных и других критически важных информационных систем.

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