Российские банки в 2025 году сменили курс с найма на сокращение персонала. Согласно отчетности 20 крупнейших банковских групп по МСФО, совокупная численность сотрудников снизилась на 4%, до 557 тыс. человек, вернувшись к уровням двухлетней давности. Штат уменьшился у 14 из 20 крупнейших игроков.

Основной вклад в снижение дали Сбербанк и ВТБ. Сократив штат примерно на 5%, эти группы обеспечили значительную часть общей динамики, сократив штат суммарно на 21,5 тыс. человек. В банках объясняют это устранением дублирующих функций, оптимизацией процессов и интеграцией активов.

Ключевым фактором стала технологическая трансформация. Банки активнее внедряют автоматизацию и искусственный интеллект, которые берут на себя рутинные операции и часть более сложных задач — от разработки цифровых сервисов до аналитики и контента.

Сокращения затронули и банки с иностранным капиталом, продолжающие сворачивать деятельность в России. В Юникредит Банке численность снизилась почти на 40%, в Райффайзенбанке — на 3,8%. Это связано с реструктуризацией бизнеса и перераспределением функций.

Читайте также Банки массово закрывают отделения в России

Еще один заметный тренд — закрытие офисов. По данным Банка России, к концу 2025 года в стране осталось 22,4 тыс. отделений, что на 1,7 тыс. меньше, чем годом ранее. Все больше клиентов переходят в мобильные приложения и дистанционные каналы обслуживания, из-за чего содержать широкую филиальную сеть становится менее выгодно.

Параллельно банки активнее передают часть процессов на аутсорсинг. По оценке компании «Технологии Доверия», доля финансовых организаций, использующих внешних подрядчиков, выросла до 79,5%. Это позволяет поддерживать операционные процессы без расширения постоянного штата.

На фоне перестройки отрасли сократился спрос на кассиров, сотрудников колл-центров, верификаторов документов и часть административных специалистов. По данным SuperJob, общее число вакансий в банковской сфере за год уменьшилось на 22%. При этом сохраняется высокий спрос на ИТ-кадры, особенно в сфере информационной безопасности, а также на сотрудников продаж и клиентского сервиса.

Несмотря на сокращение персонала, доходы сотрудников выросли. Средняя зарплата в банковском секторе по итогам 2025 года достигла 180 тыс. рублей в месяц. Во многих крупных банках рост составил 20–30%, а в отдельных случаях выплаты достигали 210–360 тыс. руб., заметно опередив инфляцию.

