Российский финансовый сектор переживает активную перестройку — банки планомерно сокращают сеть отделений. По данным Центробанка, в первом квартале 2026 года количество банковских офисов уменьшилось на 483 единицы, снизившись до 21,87 тыс.

Такая динамика показывает ускорение оптимизации: текущие темпы закрытия точек обслуживания заметно выше, чем три года назад. Наиболее масштабные изменения за год показал Сбер — он закрыл более 900 отделений.

Такая стратегия объясняется высокой стоимостью содержания офлайн-инфраструктуры. По оценкам экспертов, содержание одного офиса в Московском регионе обходится в 2–5 млн руб. в месяц. В условиях необходимости поддержания операционной эффективности банки перераспределяют инвестиции в пользу систем дистанционного обслуживания (ДБО).

Независимые аналитики считают, что сокращение офисов является естественной реакцией на замедление розничного кредитования и изменение потребительского поведения — клиенты все чаще выбирают мобильные приложения, чтобы сэкономить время.

Несмотря на технологический прогресс, быстрый переход в онлайн сталкивается с рядом проблем. Одной из ключевых проблем остается вопрос инклюзивности: для старшего поколения отсутствие привычных офисов создает психологические и технические барьеры.

Кроме того, система по-прежнему сильно зависит от стабильного интернета. События марта 2026 года, когда на фоне сбоев связи спрос на наличные деньги вырос на 300 млрд руб., продемонстрировали, что общество по-прежнему считает наличные самым надежным инструментом в кризисе.

Еще один фактор, который тормозит отказ от офлайна, — необходимость личной идентификации клиентов. Если система блокирует подозрительную операцию, доступ к средствам часто приходится восстанавливать в отделении. В связи с этим позиции крупных игроков разделились: если большинство организаций продолжает курс на оптимизацию, то некоторые банки, например ВТБ, напротив, декларируют расширение и обновление физической сети.

