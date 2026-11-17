Российские косметические бренды увеличивают продажи, но расширять производство им мешает зависимость от зарубежных поставщиков. По данным «Золотого яблока», за январь—октябрь 2026 года выручка отечественных марок выросла на 27% год к году. На Ozon спрос на российскую парфюмерию за девять месяцев увеличился в 2,3 раза. Участники рынка оценивают долю местной продукции почти в 70%.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным Минпромторга, российские производители обеспечивают более половины продаж косметики, а в отдельных товарных группах их доля достигает 85%. В «Золотом яблоке» наиболее заметно выросли продажи отечественной парфюмерии и средств ухода — на 36% и 35% соответственно. На Ozon также увеличился спрос на декоративную косметику — в 1,9 раза, продукцию для кожи — в 1,8 раза. Wildberries подтверждает опережающую динамику российских марок, хотя в сегменте декоративной косметики они пока уступают иностранным конкурентам.

Важную роль в продвижении новых производителей сыграли маркетплейсы. Благодаря этим площадкам бренды могут находить покупателей напрямую, не оплачивая выход в крупные торговые сети и услуги посредников. По данным «Золотого яблока», 64% опрошенных женщин уже заменили хотя бы одно иностранное косметическое средство российским. При выборе продукции 78% респонденток учитывают цену, 38% — натуральность состава, 31% — эффективность. С 2022 года количество отечественных косметических марок удвоилось, а число российских брендов в розничной торговле выросло почти втрое. Сейчас в стране зарегистрировано около 2,4 тыс. бьюти-компаний, следует из данных ФНС.

Конкуренция с иностранными марками постепенно смещается от ценового преимущества к характеристикам продукции. Так, за два года доля российских производителей в продажах косметики с ретинолом достигла 50% против 42%, а средств с церамидами — 45% против 20%. При этом участники рынка связывают долгосрочный спрос с качеством самих продуктов и способностью брендов удерживать покупателей.

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Однако производственные возможности отрасли ограничены доступностью компонентов. По оценке Natura Siberica, российское происхождение имеет лишь около 30% сырья, используемого в косметике. Остальные ингредиенты закупаются за границей. После ограничения европейских поставок производителям пришлось искать замену отдушкам и другим компонентам. Поставки из Китая, Кореи и Индии не всегда отличаются стабильностью характеристик: изменение состава может потребовать повторных лабораторных проверок. Доставка отдельных ингредиентов занимает до пяти месяцев, а их закупочная стоимость после перестройки логистики увеличивается в несколько раз.

Перенос производства сырья в Россию требует существенных инвестиций. Разработка нового ингредиента — от создания формулы до испытаний и выпуска опытной партии — может занять до трех лет. Для многих компаний такие вложения не оправданы объемами потребления компонентов. Минпромторг оценивает текущую локализацию парфюмерно-косметической отрасли примерно в 51% и рассчитывает увеличить ее до 70% к концу 2026 года. В прошлом году на создание производств критически важных ингредиентов направили более 850 млн руб. Еще 400 млн руб. планируется выделить на инженерный центр, который займется разработкой отдушек.

При этом рост спроса не сопровождается сопоставимым увеличением загрузки предприятий. К концу 2025 года косметические заводы использовали лишь 55–57% мощностей. Российская парфюмерно-косметическая ассоциация допускает, что без дополнительной поддержки выпуск в 2026 году может уменьшиться на 12–15%. Давление на производителей усиливает и зарубежная продукция: за прошлый год трансграничные продажи косметики выросли впятеро, а в первом квартале 2026 года число заказов из-за рубежа увеличилось на 122%. Таким образом, дальнейшее развитие российских марок зависит не только от потребительского спроса, но и от возможности обеспечить стабильные поставки компонентов и сдержать себестоимость.

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