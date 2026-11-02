Российские торговые сети сокращают число косметических брендов на полках после нескольких лет активного расширения ассортимента. За январь–август 2026 года представленность марок средств для ухода за лицом и декоративной косметики в офлайн-рознице снизилась на 13,6% год к году, средств для волос — на 7,5%. Ретейлеры стали тщательнее отбирать новинки, а эксперты связывают тенденцию с перетоком покупателей на маркетплейсы и усталостью потребителей от однотипных товаров.

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По данным аналитической компании «Н-Дэйта Фэктори», изучившей более 150 торговых сетей, сильнее всего ассортимент сократился в категориях средств для ухода за одеждой — на 15,1%. В косметике для лица и декоративной косметике снижение составило 13,6%, товарах для детей — 10,8%, освежителях воздуха — 10,1%, средствах для волос — 7,5%. В среднем по рынку FMCG число представленных марок уменьшилось лишь на 0,6%.

Динамика отдельных сетей отличается от общей тенденции. В «Улыбке радуги» за год ассортимент вырос в среднем на 9,3%, в том числе число марок освежителей воздуха — на 21,5%, косметики для лица и декоративных средств — на 9,7%. В «Ашане» отмечают, что рынок продолжает меняться: после ухода зарубежных марок российские производители активно заняли освободившиеся ниши. По данным «Нильсен», в 2024 году в категориях FMCG появилось 11 912 новых брендов.

Однако часть новинок не смогла закрепиться на полках. Из марок, вышедших на рынок в 2024 году, к 2026-му исчезли 14%. Запуск новых брендов также замедлился: в 2025 году их появилось 8,8 тыс. — на 25,9% меньше, чем годом ранее. Ретейлеры теперь оценивают новые позиции тщательнее и делают ставку на товары с подтвержденным спросом.

Дополнительным фактором стала усталость покупателей от избыточного выбора. После ухода иностранных производителей на рынке появилось много отечественных марок, продукты которых зачастую похожи друг на друга. Потребителям сложно ориентироваться в таком ассортименте, поэтому они чаще выбирают знакомые бренды, считает гендиректор Estilab Ирина Амосова.

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Сокращение офлайн-ассортимента совпало с ростом онлайн-продаж. По данным «Н-Дэйта Фэктори», за январь–август 2026 года доля маркетплейсов в продажах средств для ухода за волосами в денежном выражении достигла 51,4% против 42,6% годом ранее. В товарах для ухода за детьми показатель вырос с 48,5 до 52,6%. Председатель АКОРТ Станислав Богданов связывает изменение ассортимента традиционной розницы с перераспределением спроса в пользу интернет-магазинов и маркетплейсов.

Онлайн-площадки фиксируют рост предложения и продаж. На Wildberries за первое полугодие число артикулов средств для ухода за лицом увеличилось на 15%, товаров для ухода за детьми — на 15%, косметики для волос — не изменилось. В Ozon за восемь месяцев продажи средств для ухода за одеждой выросли вдвое, косметики для лица — в 1,8 раза, для волос — в 1,5 раза.

При этом сокращение числа марок в обычных магазинах не означает падения спроса на косметику. По данным «Н-Дэйта Фэктори», продажи средств для волос за январь–август выросли на 19,5% в денежном и на 6% в натуральном выражении. В «Улыбке радуги» натуральные продажи увеличились на 9%, денежные — более чем на 15%.

Ретейлеры продолжают развивать собственные торговые марки и искать способы привлечь покупателей в магазины. В «Ашане» делают ставку на востребованные товары и более тщательный анализ каждой новой позиции, а «Глобус» запустил концепцию бьюти-отдела с ИИ-консультантом. При этом сети не ожидают исчезновения разнообразия: по оценке представителя «Глобуса», предложение косметики на рынке по-прежнему превышает возможности полок отдельных ретейлеров.

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