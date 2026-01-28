Российские деревни скрывают уникальные лоты на рынке недвижимости: купеческие дома конца XIX века, которые можно приобрести по цене столичной однокомнатной квартиры. Самый доступный из них оценивается всего в 125 тыс. руб.

Этот объект находится в деревне Конохово Архангельской области и представляет собой здание 1896 года площадью 527,5 кв. м. Дом, возведенный более века назад, сегодня пребывает в состоянии, требующем глубокой реставрации, — он заброшен с начала 1990-х годов. При этом кровля сохранилась удовлетворительно, а вот полы и печи оказались разобраны.

Еще один бюджетный вариант для тех, кто мечтает о собственном историческом имении, расположен в деревне Большое Заборовье Новгородской области. Дом 1883 года постройки площадью 254 квадратных метра продается за 400 тыс. руб.

Как указано в описании, это классический деревенский дом с печным отоплением, нуждающийся в капитальном ремонте фундамента и крыши. Из удобств — электричество, однако воду придется носить из родника, а для готовки использовать газовый баллон.

Третье предложение — дом в селе Холуй Ивановской области стоимостью 850 тыс. руб. Бревенчатое здание площадью 120 кв. м расположено в центре села, частично пригодно для проживания и оборудовано газом и электричеством. На участке также имеются двор и баня.

Несмотря на кажущуюся доступность, эксперты предупреждают о подводных камнях таких приобретений. По словам директора агентства «Дорогая, я дома» Алексея Лякина, большинство купеческих домов в удаленных локациях являются низколиквидными активами. Спрос на них ограничен, а реальный интерес покупатели проявляют лишь к небольшим объектам с базовой инфраструктурой в ценовом сегменте до 15 млн руб.

Отдельного внимания заслуживает статус объекта культурного наследия. Многие старинные дома находятся под охраной государства, причем этот статус может быть присвоен уже после совершения сделки. Новый владелец в таком случае обязан проводить дорогостоящие реставрационные работы за свой счет, строго соблюдая исторические нормы. Невыполнение этих требований грозит серьезными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Даже минимальные работы по сохранению здания — расчистка, укрепление стен, временная кровля — являются обязательными. Полная реставрация требует проведения историко-культурной экспертизы и согласований с органами охраны памятников, что значительно увеличивает бюджет.

Юридические аспекты также требуют тщательной проработки. Покупателю необходимо проверить полный пакет документов, включая технический план, права на землю и охранные обязательства (если они есть).

Особый риск — наследование нарушений, допущенных прежними владельцами, которые новому собственнику придется исправлять самостоятельно. Специалисты сходятся во мнении, что экономия на профессиональной проверке при покупке подобного объекта почти всегда приводит к значительным финансовым потерям.

