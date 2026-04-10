В 2025 году розничные операторы, специализирующиеся на продаже товаров для строительства и ремонта, столкнулись с необходимостью сократить торговые площади. С основном из-за того, что стали меньше строить жилья — на 12%, а потребители стали вести себя более бережливо. Это привело к снижению спроса на отделочные материалы.

По информации от аналитического агентства Infoline, сеть «Строительный Двор» закрыла 98 объектов, что составило примерно 23% от общего числа магазинов — до 322 единиц. Количество гипермаркетов, ранее работавших под брендом OBI (ныне «Дом Лента»), уменьшилось на 12%, составив 23 точки. «Максидом», приобретший бизнес Castorama в 2020 году, завершил ликвидацию последнего объекта под иностранным брендом, а общее число его магазинов снизилось с 31 до 30.

Совокупная выручка DIY-сектора по итогам 2025 года снизилась на 2% и составила 1,15 трлн руб. Крупнейший игрок рынка «Лемана Про» зафиксировал падение оборотов на 6% — до 550 млрд руб. Доходы трех юридических лиц, управляющих бывшими гипермаркетами OBI, сократились на 10% и составили 25,2 млрд руб.

По данным «Чек Индекса», количество покупок товаров для строительства и ремонта в прошлом году выросло лишь на 1% при медианном чеке 9597 руб. (+4%). В сегменте товаров для дома число транзакций сократилось на 3%, а средняя цена снизилась на 2%, до 3403 рублей.

Одновременно наблюдается переток спроса в онлайн-каналы. Общий объем продаж строительных материалов на маркетплейсах вырос на 13,2%, достигнув отметки в 2,02 трлн руб. Совокупный объем реализации трех крупнейших онлайн-площадок (Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет») в данной категории вырос на 42,5%, составив 867,4 млрд руб.

В 2026 году ожидается менее значительное снижение интереса к строительным материалам. Однако аналитики прогнозируют более заметное уменьшение спроса на стройматериалы в период с 2027 по 2028 год, что связано с уменьшением количества новых строительных проектов. Цены на стройматериалы, по оценкам экспертов, могут вырасти на 7–15% при стагнирующем спросе. Это способно сказаться на сокращении прибыли ретейлеров и привести к закрытию магазинов. Восстановление строительной отрасли эксперты ожидают не ранее конца 2026 — начала 2027 года.

