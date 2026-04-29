Крупнейшие гостиничные сети России завершили 2025 год с ростом выручки на 11%. Совокупный оборот топ-20 игроков достиг 93,4 млрд руб., а суммарная чистая прибыль составила 611,6 млн руб. Такие данные приводит Rusprofile.

Рост доходов обеспечили внутренний туризм, увеличение расходов путешественников и дефицит хороших номеров на популярных направлениях. Дополнительный эффект дало повышение цен на проживание, питание и сопутствующие услуги. При этом часть прироста «съели» увеличившиеся затраты на персонал, коммуналку и эксплуатацию объектов.

Рынок продолжает расширяться: в гостиничной сфере России на конец 2025 года насчитывается 39 427 действующих организаций, из которых 58% — индивидуальные предприниматели. После падения числа регистраций в 2020 году на 38% из-за пандемии сегмент восстановился, свидетельствует статистика. За пять лет количество компаний, предоставляющих краткосрочное размещение, выросло на 33%.

Однако часть игроков работает на грани окупаемости. В Краснодаре число гостиниц увеличилось с 365 в феврале до 372 в апреле, сообщила владелец агентства «AVG Недвижимость» Анна Гусева. Новые объекты выходят в уже насыщенные категории, что усиливает конкуренцию за загрузку, особенно вне сезона.

Основной объем предложения формируют гостиницы среднего сегмента. Почти 22% рынка занимают трехзвездочные объекты, еще 9–10% — четырехзвездочные. Доля гостиниц с одной и двумя звездами составляет около 7%, а пятизвездочные отели занимают чуть более 1%.

На курортных рынках массового закрытия гостиниц эксперты не фиксируют. По словам специалиста по недвижимости в Сочи Кирилла Флуткова, чаще меняется не объект, а управляющая компания: оператор уходит после слабого сезона, а собственник быстро находит нового партнера.

При этом ввод новых объектов резко замедлился. По данным IBC Real Estate, в первом квартале 2026 года в России впервые с 2001 года не открылось ни одной гостиницы. На конец апреля совокупный номерной фонд сетевых и несетевых гостиниц категории 3–5 звезд с фондом более 100 номеров составил 187,5 тыс. номеров.

Причинами стали высокая ключевая ставка, рост стоимости строительства, дефицит кадров и слабая потребительская активность. В 2026 году в рамках постановления №141 к запуску заявлены проекты на 3,4 тыс. номеров: семь гостиниц на 1 275 номеров в Москве и четыре объекта на 713 номеров в Санкт-Петербурге. Эксперты считают, что дальнейший рост строительства сместится в регионы с устойчивым туристическим спросом.

