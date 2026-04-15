Российские разработчики и издатели видеоигр завершили 2025 год с разнонаправленными финансовыми показателями. Согласно отчетности по РСБУ, крупнейшие игроки рынка столкнулись с ростом операционных расходов и изменением налоговой нагрузки, что привело к падению чистой прибыли на фоне рекордной выручки.



Лидером по объему доходов стала группа «Леста Игры» (проекты «Мир танков», «Мир кораблей»). Выручка основного юрлица компании выросла на 17%, достигнув 29 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась до 10,1 млрд руб. (минус 9,2% год к году). Снижение доходности связано с переходом активов под контроль Росимущества, что повлекло за собой отмену отраслевых ИТ-льгот и начисление налога на прибыль в 3,26 млрд руб.

Издатель видеоигр Astrum Entertainment (ООО «Аструм») потерял выручку в одном из подразделений на 32%, в то время как чистая прибыль выросла до 5,1 млрд руб. Р азработчик гоночных симуляторов «Кар Икс Технолоджис» зафиксировал снижение выручки на 11,7% (до 2 млрд руб.) и сокращение прибыли на 30,4%. Издатель онлайн-игр в России и СНГ «Фогейм» после вхождения в состав АО «Мир Хобби» вышел на чистую прибыль в 352,3 млн руб. при выручке 2,2 млрд руб.



Это может быть связано с насыщением рынка и усложнением экономики игровых студий. По данным «Регблока», в ряде сегментов продажи достигли пика, и рост выручки теперь обеспечивается преимущественно за счет индексации стоимости сервисов, а не притока новых пользователей.

Самым сложным для индустрии остается увеличение себестоимости производства контента, которая за прошедший год выросла на 30%. Это обусловлено усилением конкуренции за удержание текущей аудитории и необходимостью регулярного выпуска обновлений. Совокупный объем российского игрового рынка в 2025 году оценивается в 208 млрд руб., из которых 145 млрд приходится на сегмент ПК и консолей. При сохранении текущих темпов роста в 6% к 2030 году индустрия может достичь оборота в 271 млрд руб. — это сравнимо с выручкой МТС Web Services, то есть индустрия при таком обороте была бы как целый крупный ИТ‑холдинг в стране.

