На международной игровой выставке G-Star 2025 в Пусане будет представлено рекордное количество российских проектов — 15 разработок от различных студий. Для сравнения, годом ранее мероприятие посещали всего два отечественных участника, пишут «Известия».

Freepik

Значительное расширение представительства свидетельствует об активизации экспортной стратегии российской игровой индустрии на азиатском рынке. По данным RuStore, который участвует в выставке совместно с Агентством креативных индустрий Москвы, с начала 2025 года спрос на азиатский контент в российском магазине приложений вырос на 15%. Одновременно с этим, как показывают результаты опроса ВЦИОМ, 33% россиян знакомы с продукцией южнокорейских разработчиков.

Среди заявленных на выставку проектов российской делегации:

● Психологический хоррор The Black Ice и приключенческая игра «Сердце Алтая» от Antelus Games;

● инновационный «балетный слэшер» «Царевна» от студии Watt, созданный при участии прима-балерины Большого театра;

● хоррор-новелла Tiny Bunny от Game Art Pioneers со специальной корейской локализацией;

● ностальгический проект Midnight Souls о России 1990-х от издательства IndieGo и другие.

Системная поддержка экспорта

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры России, игровые студии получают полноценную поддержку как часть IT-индустрии. Генеральный директор организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников отметил, что в 2025 году выделена рекордная поддержка экспорта российских игровых проектов, что позволяет малым и средним студиям выходить на международные рынки.

По мнению экспертов, активизация участия российских компаний в G-Star демонстрирует формирование устойчивого канала международного партнерства, где экономические интересы превалируют над политическими разногласиями. Выставка G-Star, проводимая с 2005 года, считается одной из крупнейших игровых конференций в Азии — в 2024 году ее посетили более 215 тысяч человек из 2211 компаний.