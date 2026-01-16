В Белоруссии создаются условия для оплаты труда самозанятых граждан в криптовалюте. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка страны Александр Егоров.

Freepik

«Предусматривается, что самозанятые граждане смогут получать зарплату в криптовалюте при условии, что они будут получать ее через криптобанк», — заявил он в интервью телеканалу ОНТ. Он также добавил, что граждане смогут получать карты, привязанные к криптосчетам.

Егоров пояснил, что предприятия смогут держать средства на счетах, номинированных непосредственно в криптовалюте. При этом бухгалтерский учет будет вестись по банковским стандартам. «Все операции будут отражаться как банковские операции», — подчеркнул он.

Развитие этой сферы стало возможно после того, как 16 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ направлен на укрепление имиджа страны как центра финансовых IT-технологий и создает правовые условия для деятельности криптобанков.

Прочитайте также Регулятор США разрешил использовать криптовалюту как обеспечение сделок

Согласно указу, криптобанком признается акционерное общество, которое имеет право совмещать операции с цифровыми токенами с традиционными банковскими и платежными услугами. Для выхода на рынок такая организация должна иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включена в специальный реестр Национального банка.



В пресс-службе президента отметили, что «двойное регулирование» позволит криптобанкам предлагать клиентам продукты, сочетающие преимущества классических банковских услуг с технологичностью и скоростью операций с цифровыми активами.



Белоруссия уже несколько лет последовательно развивает направление цифровых активов. Страна была одной из первых, где легализовали майнинг, торговлю и обмен криптовалют, а также ввели льготы для IT-компаний. Ранее, в начале сентября, Лукашенко на совещании по цифровым активам поручил определить прозрачные правила игры и механизмы контроля в этой сфере.