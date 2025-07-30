Специалисты Балтийского государственного технического университета «Военмех» совместно с петербургским стартапом SpaceNet разработали инновационную ракету-носитель, которая может изменить расстановку сил на рынке коммерческих космических запусков.

pt.2035.university

Уникальная конструкция массой всего 14 тонн (легкие ракеты-носители могут достигать веса в 100 тонн) использует передовые технологические решения, не имеющие аналогов в отечественной космонавтике. Ключевой особенностью разработки стали криогенные баки из композитных материалов, позволившие уменьшить массу конструкции на 15−20% по сравнению с традиционными аналогами.

Не менее инновационным решением стало применение биметаллической 3D-печати при создании элементов двигателя, где сочетание бронзы и стали обеспечивает повышенную надежность и эффективность работы силовой установки.

Технический директор проекта Павел Архипов подчеркивает, что разработка представляет собой не просто новую ракету, а комплексное решение для коммерческого космоса. По его словам, система включает услуги выведения, орбитального обслуживания и утилизации космических аппаратов, что делает ее уникальной на современном рынке.

Специалисты прогнозируют, что к 2030 году стоимость одного запуска может снизиться до $3 млн при плановой частоте 15 пусков ежегодно. По оценкам аналитиков, успешная реализация всех этапов позволит России занять до 12% мирового рынка коммерческих запусков малых спутников.

Читайте также В России начали разработку ракеты с возвращаемой ступенью как у Илона Маска

Разработчики уже завершили испытания прототипа двигательной установки и создали масштабную модель разгонного блока. Проведенные 47 успешных огневых испытаний подтвердили работоспособность ключевых систем. Полученные 11 патентов на изобретения защищают интеллектуальную собственность проекта.

Эксперты отрасли отмечают значительный потенциал разработки, хотя и высказывают определенные сомнения относительно сроков полной реализации проекта. По их мнению, особую ценность представляет система орбитального обслуживания, способная значительно увеличить срок активного существования космических аппаратов.

Первая демонстрация полного цикла работы системы запланирована на 2026 год, а начало коммерческой эксплуатации ожидается в 2028 году. Разработчики уверены, что их решение откроет новые возможности для российской космической отрасли и укрепит ее позиции на международном рынке.