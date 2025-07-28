Россия приступила к созданию инновационной ракетной системы с технологией возвращаемой первой ступени, получившей название «Кузнечик».

Reuters

Как сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью РБК, данный проект предполагает реализацию принципов вертикального взлета и посадки, аналогичных тем, что использует компания SpaceX в своих ракетах Falcon 9. Характерное «подпрыгивающее» движение ступени при приземлении стало причиной выбора такого образного названия для отечественной разработки.

Технологическая концепция «Кузнечика» включает комплекс сложных инженерных решений. Особое внимание уделяется системе точного наведения для возврата ступени, разработке специальных посадочных опор, созданию двигателей для контролируемого снижения и обеспечению необходимой теплозащиты критически важных узлов конструкции.

По словам Баканова, государственное задание на разработку было официально подписано в июне 2025 года, а на полноценную отработку технологии потребуется от полутора до двух лет. Руководитель «Роскосмоса» особо подчеркнул, что многократное использование первой ступени (от 5 до 7 запусков) позволит достичь значительного экономического эффекта за счет оптимального распределения амортизационных затрат.

Развитие российской программы происходит в условиях активной международной конкуренции в данной сфере. Компания SpaceX с 2010 года демонстрирует впечатляющие результаты, осуществив около 500 успешных запусков своих Falcon 9 с показателем надежности 99,4%.

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Китайские разработчики из компании Sepoch в мае 2025 года провели успешные испытания ракеты Hiker, совершившей точную посадку на морскую платформу. Японские инженеры из Honda в июне того же года продемонстрировали возможности своего прототипа, достигшего 300-метровой высоты с последующим вертикальным приземлением.

Экономический анализ показывает значительные перспективы внедрения технологии «Кузнечик». Специалисты прогнозируют потенциальное сокращение стоимости запусков на 30−40%, увеличение частоты пусков благодаря повторному использованию оборудования, а также снижение экологической нагрузки за счет уменьшения количества космического мусора.

По словам Баканова, разработчики специально заложили срок от полутора до двух лет для отработки технологии, чтобы гарантировать максимальную надежность системы. Он отметил важность тщательной проработки всех технических аспектов перед вводом новой системы в эксплуатацию.

Напомним, что весной SpaceX обновила рекорд многоразовости ракет. Так, 13 мая 2025 года ступень Falcon 9 (B1067) совершила 28-й полет, выведя 28 спутников Starlink с космодрома во Флориде. Это новый максимум повторных запусков для одной ракеты, превзошедший первоначальные расчеты инженеров на 10−15 полетов.