Крупные российские интернет-компании не планируют отказываться от ссылок в поиске и сохраняют классическую выдачу, выяснили «Известия». Google запускает масштабное обновление поиска с упором на ИИ-агентов и генеративные ответы, тогда как Рунет выбирает более осторожный сценарий развития.

Google с 26 мая начинает поэтапное внедрение AI Mode в рамках обновления поиска. Алгоритмы усиливают роль готовых ответов, которые ИИ формирует самостоятельно. Летом компания добавит агентные сервисы для мониторинга новостей, финансов, спорта и соцсетей с персонализированными сводками.

Эксперты отмечают, что такая модель может сократить переходы на внешние сайты и снизить трафик СМИ и контентных платформ. При этом российские компании подчеркивают, что полный отказ от ссылочной модели не рассматривают как базовый вариант развития поиска.

В «Дзене» говорят, что редакции сохранят важную роль в работе с ИИ. Платформа развивает ассистента «Глиф» и инструменты автоматической переработки материалов в разные форматы, но называет оригинальный контент основой для генерации.

VK усиливает персонализацию поиска с помощью векторных моделей и анализа разных типов контента — текста, изображений и видео. В Rambler&Co также фиксируют рост роли ИИ-ассистентов, но сохраняют классическую модель как обязательную часть пользовательского выбора.

В «Яндексе» подчеркивают, что ИИ-ответы применяются ограниченно и только там, где ускоряют решение задачи. По данным компании, быстрые ответы Алисы уже закрывают около 36% запросов, но ссылки остаются ключевым элементом поисковой системы.

ИТ-эксперты указывают, что глобальный тренд ведет к усилению роли ИИ как посредника между пользователем и источниками информации. Однако в России выбирают гибридную модель, где алгоритмы дополняют поиск, а не заменяют его.

На мировом рынке похожие изменения происходят и у других крупных платформ, включая Microsoft. Вместе с этим растет интерес к альтернативным поисковым сервисам и усиливаются дискуссии о рисках закрытых алгоритмических «пузырей» и сужения информационной картины.

