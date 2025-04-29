Согласно исследованию Smart Ranking, совокупная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в первом квартале составила 37,6 млрд руб., что на 16,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Этот рост оказался выше как годового показателя за 2023 год (15%), так и результатов предыдущего квартала (12%). Аналитики связывают положительную динамику со стабилизацией рынка, адаптацией компаний к новым условиям и их фокус на повышении маржинальности.

Лидером отрасли остается «Синергия» с выручкой 3,28 млрд руб. и ростом 21,9%. За ней следуют Skillbox Holding (3,25 млрд руб., +5,5%) и Skyeng (3 млрд руб., +6,2%). «Яндекс Практикум» занял четвертое место с выручкой 2 млрд руб. (+8%).

Наибольший рост продемонстрировала платформа «100балльный репетитор» — ее выручка увеличилась на 175%, достигнув 1,1 млрд руб. Второе место занимает «Умскул» (1,3 млрд руб., рост 44,5%). Это подтверждает высокую активность сегмента подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Наиболее динамично развивающимся сегментом стало детское образование, показавшее рост на 31,6% (до 14 млрд руб.). Для сравнения, сегмент дополнительного профессионального образования вырос лишь на 10,4% (12,6 млрд руб.). Разработчики образовательных платформ сохранили положительную динамику на уровне 7,2%.

Несмотря на общий рост, некоторые компании столкнулись с трудностями. HR-платформа «Эквио» не достигла плановых показателей из-за заморозки корпоративных бюджетов на обучение. В то же время такие игроки, как «Яндекс Практикум», Skillbox и «Фоксфорд», остаются довольны квартальными результатами, отмечая повышенный спрос на программы по ИИ, маркетингу и дизайну.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году рынок продолжит расти темпами 15–20% годовых. Однако участники отмечают усиление конкуренции, демпинг цен и снижение доступности образовательных услуг на фоне высокой ключевой ставки. Некоторые компании вынуждены предлагать скидки до 50%, что создает дополнительное давление на рынок.

За последние три года половина организаций в сфере бизнес-образования изменила программы, добавив дисциплины по работе с ИИ и данными, лидерству и командной работе, управлению изменениями и операционной эффективности. Треть (33%) образовательных организаций также отметили переход к практическим, коротким и персонализированным форматам обучения, а 20% активно внедряют ИИ и другие технологии.