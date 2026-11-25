Российские кинотеатры могут лишиться значительной части кассовых сборов, если в стране введут ограничения на прокат зарубежных фильмов. Иностранные картины приносят сетям около 30% выручки, а новые правила способны сократить число доступных релизов и усложнить заполнение расписания. Об этом РБК сообщили представители «Люксора» и «Синема Стар».

Unsplash

Депутаты разработали проект с квотами на показ иностранных фильмов в отечественных кинотеатрах, а за превышение будет наказание по КоАП РФ. Также для зарубежного кино планируется установить прокатные платежи на мультфильмы по 3 млн. руб., на обычные фильмы — по 5 млн руб.

В «Люксоре» считают, что последствия ограничений будут особенно заметны в сегменте небольших зарубежных картин. Примерно половину таких релизов, по оценке сети, составляют фильмы ужасов и артхаус. Их приобретение обходится прокатчикам относительно дешево, а собственная аудитория позволяет обходиться без масштабных рекламных кампаний. Исключение этих фильмов из расписания может лишить кинотеатры недорогого контента, который помогает поддерживать посещаемость.

Экономический вклад иностранных картин не ограничивается громкими премьерами. По данным «Люксора», в этом году в прокат вышло около десяти крупных зарубежных фильмов, но совокупная доля всех иностранных релизов в кассовых сборах достигла 30%. Российские картины обеспечили оставшиеся 70%. В сети полагают, что зрительский интерес к качественным фильмам не требует искусственного освобождения расписания от конкурирующих премьер.

В «Синема Стар» указывают на зависимость кинотеатров от календаря отечественных премьер. Большинство потенциальных хитов стараются выпускать в праздничные дни и на школьных каникулах. Из-за этого в одни недели на экраны одновременно претендуют пять-шесть крупных российских картин, а в другие — в частности, летом и между праздниками — заметных новинок почти не остается. Иностранные фильмы позволяют распределять поток зрителей более равномерно.

Читайте также Крупным планом 0.2: какие деньги крутятся в российской киноиндустрии и чем она живет последний год

Отрасль при этом еще не компенсировала потери, связанные с пандемией и уходом ряда зарубежных кинокомпаний. В «Синема Стар» считают, что дополнительное регулирование создаст для кинотеатров новые трудности. Сети также обращают внимание на разницу в государственной поддержке: финансирование получают производители российских фильмов, но сами площадки, на которых эти картины показывают, сопоставимой помощи не имеют.

Предлагаемые правила предполагают не только изменение расписания. В законопроекте, о котором сообщило ТАСС, предусмотрены периоды, когда иностранные фильмы нельзя будет выпускать в прокат, а также требование выделять российским картинам минимальную долю экранного времени. За нарушение этих норм предлагается установить административную ответственность.

Финансовые условия для зарубежного проката тоже могут измениться. За получение прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм предлагается взимать 5 млн рублей, на анимационный — 3 млн рублей. Дополнительно прокатчики должны будут направлять на развитие отечественного кино 10% кассовых сборов от зарубежных картин с ежеквартальными перечислениями. В случае принятия законопроекта нормы начнут действовать 1 марта 2027 года.

Вопрос ограничения иностранного кинопроката поднимается не впервые. В марте 2025 года Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов России, обращался к Владимиру Путину с предложением ограничить показ американских фильмов и ввести плату за рассмотрение зарубежных картин. В марте 2026 года президент на заседании Совета по культуре говорил о недостаточном финансировании российского кино и ссылался на китайскую практику регулирования кинопроката.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.