Коллекторские компании резко увеличили объем облигационных заимствований. За январь—сентябрь 2026 года профессиональные коллекторские организации (ПКО) разместили облигации на 15,8 млрд руб. против 7,5 млрд руб. годом ранее. Число выпусков выросло с 10 до 24, следует из оценки «Юнисервис Капитала».

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Спрос на бумаги позволил эмитентам практически полностью закрывать заявленные объемы. Из запланированных 16,3 млрд руб. инвесторы выкупили около 97%, причем в 17 случаях из 24 весь выпуск был размещен в первый день. В 2026 году на публичный рынок впервые вышли ПКО «Вернем» и «Филберт». Основная часть выпусков доступна только квалифицированным инвесторам.

Главным стимулом остается доходность. Купоны большинства размещений находятся в диапазоне 21,5–26,5%. При этом за более чем 15 лет присутствия ПКО на облигационном рынке отрасль не допустила ни одного дефолта, отмечает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Для инвесторов это позволяет сочетать повышенную доходность с относительно короткой историей без проблемных погашений.

Для ПКО облигации становятся заменой банковскому кредитованию, которое остается дорогим. Выход на публичный рынок дает компаниям дополнительный канал фондирования и позволяет заранее определить стоимость привлечения средств. Для небольших и средних взыскателей дебютный выпуск одновременно становится способом получить кредитный рейтинг и создать публичную долговую историю.

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Разница в кредитном качестве поддерживает высокую премию по менее крупным эмитентам. Чем ниже рейтинг компании, тем больший спред к ОФЗ и ключевой ставке ей приходится предлагать инвесторам. Поэтому спрос сохраняется и на бумаги заемщиков с более высоким риском: дополнительная доходность компенсирует инвестору вероятность потерь.

По итогам года объем новых размещений ПКО может составить 18–20 млрд руб. До конца 2026 года ожидается еще пять-семь выпусков на 2–4 млрд руб. Предыдущий прогноз «Юнисервис Капитала» составлял 16–17 млрд руб. на весь год, то есть этот уровень рынок уже прошел за девять месяцев.

В 2027 году темпы роста, вероятно, снизятся. НАПКА ожидает увеличение объема размещений на 10–15%, Finbridge — примерно до 25 млрд руб. Среди факторов, которые могут поддержать рынок, — изменение цен на рынке цессии, появление новых эмитентов и регулирование капитала банков. При этом 2026 год участники рынка считают пиковым для расширения облигационного финансирования ПКО: дальнейшая динамика будет зависеть от того, сколько новых компаний сможет выйти на рынок и какой доходности потребуют инвесторы.

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