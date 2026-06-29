Более трети портфеля российских микрофинансовых организаций пришлось на займы с просрочкой свыше 90 дней. По итогам первого квартала 2026 года их доля выросла до 33,8% и достигла максимума с конца 2023-го, следует в обзоре Банка России о состоянии микрофинансового рынка.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В денежном выражении объем такой задолженности увеличился до 269,05 млрд рублей. Кварталом ранее он составлял 247,97 млрд рублей, а год назад — 189,2 млрд. За 12 месяцев сумма долгов с длительной просрочкой выросла почти на 80 млрд рублей, или более чем на 42%.

Выросла и доля займов с менее продолжительной просрочкой — от одного до 90 дней. По итогам января-марта она достигла 10,5% портфеля против 10% кварталом ранее, что соответствует примерно 83,6 млрд рублей. При этом год назад показатель был еще выше и составлял 11,4%.

Качество портфелей ухудшилось, хотя основная часть новых займов по-прежнему доставалась клиентам с низкой или умеренной долговой нагрузкой — до 50% дохода. Среди необеспеченных потребительских займов без кредитного лимита 11% пришлось на заемщиков, которые отдавали по долгам от 50 до 80% дохода, а еще 2% — на клиентов с более высокой нагрузкой.

МФО также сократили объем задолженности, проданной коллекторским компаниям. За квартал он уменьшился на 11%, до 28 млрд рублей, хотя по сравнению с прошлым годом вырос на 7%. Одновременно дисконт при продаже долгов поднялся с 67 до 78%. Иными словами, портфели могли уходить примерно за 22% от их номинальной стоимости, что, по оценке ЦБ, косвенно указывает на ухудшение их качества.

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Банк России связывает основной прирост длительной просрочки с дорогими займами, полная стоимость которых превышала 250% годовых. Особенно часто проблемы возникали у клиентов, чья задолженность перед МФО увеличивалась в течение предыдущих 12 месяцев. Такие заемщики использовали микрозаймы не только для срочных покупок, но и как постоянный источник денег, в том числе оформляя новые договоры для погашения старых.

Основную часть проблемной задолженности сформировали займы, выданные в 2024−2025 годах, причем качество более новых выдач также ухудшалось. Среди займов 2025 года доля договоров, которые перешли рубеж в 90 дней просрочки уже к концу следующего квартала, выросла до 7%. Для выдач 2023−2024 годов этот показатель обычно находился в пределах 3−4%.

Участники рынка также объясняют квартальный рост просрочки сезонностью и повышенными расходами после новогодних праздников. Однако в обзоре Банка России этот фактор не выделен среди ключевых причин. Регулятор обращает больше внимания на дорогие займы, увеличение долговой нагрузки отдельных клиентов и цепочки переоформлений.

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В ближайшие кварталы показатель может продолжить расти. Банк России предупреждает, что часть займов с просрочкой до 90 дней рискует перейти в категорию более проблемных долгов. Дополнительное влияние окажут новые правила, которые ограничат количество одновременно действующих дорогих микрозаймов.

С 1 октября 2026 года МФО не смогут выдать клиенту новый заем с полной стоимостью от 200% годовых, если у него уже есть два таких непогашенных займа. С 1 апреля 2027-го начнет действовать правило «один заем в руки» для продуктов с полной стоимостью от 100% годовых. Между погашением такого долга и получением следующего займа должно будет пройти не менее трех дней.

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