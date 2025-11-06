В России спрос на линейный персонал, готовый работать на условиях неполной занятости, продолжает уверенно увеличиваться. За последний год количество вакансий для подработки выросло в 2–2,6 раза, что свидетельствует о глубокой трансформации рынка труда и адаптации бизнеса к новым форматам найма, пишет RB.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито Подработка».

Freepik

Среди профессий с наибольшим ростом спроса на подработку лидируют мойщики — количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза, а среднемесячное вознаграждение достигает 52 тыс. руб.

На 120% вырос спрос на кладовщиков и поваров — последние получают самые высокие предложения по оплате среди топ-5 профессий (до 62 тыс. руб.).

Также в числе наиболее востребованных оказались помощники по хозяйству и горничные, хотя уровень оплаты в этом сегменте существенно ниже — около 25−29 тыс. руб., что объясняется сезонным характером спроса в сфере бытовых услуг.

Эксперты связывают эту тенденцию с рекордно низким уровнем безработицы в стране. Как пояснил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, в условиях дефицита кадров компании активно перестраивают свои HR-стратегии, используя гибкие формы занятости для оперативного закрытия разовых смен и поддержания непрерывности бизнес-процессов.

В конце октября аналитики «Авито Подработки» подсчитали, что специалисты по отделке в ушедшем октябре возглавили рейтинг самых прибыльных профессий для подработки: за неполную занятость им предлагают внушительные 125 558 руб./мес. Следом идут мастера по ремонту бытовой техники с примерно 117 034 руб., а на третьем месте — сборщики мебели с 116 614 руб.