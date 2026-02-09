Российский рынок труда в 2026 году демонстрирует явный перевес в пользу работодателей. Согласно аналитическим данным, количество открытых вакансий продолжает сокращаться, в то время как число активных соискателей растет. Бизнес все чаще отказывается от стратегии массового найма, предпочитая точечный подбор специалистов, ориентированный на практические навыки и конкретные результаты работы.

Ключевым индикатором этой тенденции стал hh.индекс, рассчитываемый компанией HeadHunter. Как отмечает директор по персоналу Sidorin Lab Ольга Ржевская, к концу 2025 года значение индекса достигло 8,6 пункта, что свидетельствует о переходе к рынку работодателя. Для сравнения, в декабре 2023 года показатель находился на уровне 3,5. За указанный период количество вакансий снизилось на 28%, тогда как число резюме выросло на 37%. По словам эксперта, компании смещают фокус с расширения штата на оптимизацию внутренних процессов и повышение производительности труда.

Наиболее острая конкуренция ожидается в профессиональных сферах, подверженных автоматизации. В частности, в области маркетинга, рекламы и PR на одну открытую позицию в среднем приходится 27,2 резюме. В IT-секторе этот показатель составляет 20,7, а в финансах и бухгалтерии — 12,9. Схожая ситуация складывается в медиаиндустрии, а также среди административного персонала и специалистов по управлению продуктами.

В то же время ряд отраслей продолжает испытывать кадровый дефицит. Особенно это касается технических специальностей: 93% работодателей в инжиниринге и промышленном секторе отмечают нехватку специалистов с необходимыми практическими компетенциями. Высокий спрос сохраняется на медицинских работников, экспертов по искусственному интеллекту, информационной безопасности и киберзащите.

Технологические изменения активно трансформируют процессы найма. Искусственный интеллект все чаще применяется для первичного скрининга кандидатов, что повышает требования к кандидатам на административные и младшие аналитические позиции. Однако, как подчеркивает Ржевская, ИИ выступает в первую очередь инструментом повышения операционной эффективности, а не полной замены человеческих ресурсов.

В новых условиях критическое значение приобретают измеримые профессиональные навыки. Статистика показывает, что подход, основанный на оценке практических компетенций, увеличивает вероятность успешного найма в IT-сфере в 4,4 раза, а в маркетинге — в 3,6 раза. Среди универсальных качеств работодатели особенно выделяют адаптивность и развитые коммуникативные способности.

Процесс принятия кадровых решений становится более структурированным. На первом этапе 65% компаний отсеивают кандидатов без релевантного опыта, но окончательный выбор в 80% случаев определяется личностными факторами: культурным соответствием организации, коммуникативными навыками и потенциалом профессионального роста. Владение современными технологиями, включая инструменты на базе ИИ, становится весомым конкурентным преимуществом на меняющемся рынке труда.

