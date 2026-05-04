Снижение спроса на товары и услуги стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 года: его назвали 37,6% компаний — на 4,5 п.п. больше, чем кварталом ранее. Такие данные приводит апрельский опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Проблема неплатежей со стороны контрагентов отошла на второй план. Если в IV квартале 2025 года ее называли 42,3% компаний, то сейчас — 34,1% (минус 8,1 п.п.). В тройку ограничений также вошли недоступность заемных средств и нехватка оборотного капитала — их отметила примерно четверть респондентов.

Санкционное давление напрямую затронуло 16,5% компаний. Рост налоговой и неналоговой нагрузки отметили 14,1% респондентов. Ограничения импорта, из-за которых бизнес не может обновлять оборудование и технологии, назвали 11,8% компаний — столько же указали на резкий рост цен на отечественную продукцию.

Логистические проблемы, включая доставку сырья и комплектующих, а также ухудшение условий поставок, сдерживают деятельность 10,6% компаний. Столько же указали на валютную нестабильность. Рост долговой нагрузки и сокращение объемов производства отметили по 9,4% респондентов.

Реже бизнес сталкивается с инвестиционными ограничениями и расчетами с зарубежными партнерами: по 7,2% компаний сообщили о переносе инвестпрограмм и невозможности платежей за рубеж. Менее 4% указали на отказ партнеров от совместных проектов, рост цен на импорт, пересмотр контрактов, банковские задержки и административную нагрузку. При этом около 10% компаний заявили, что не видят существенных проблем.

Ответом на ухудшение условий становится оптимизация затрат. Сокращать расходы планируют 65,4% компаний, хотя в IV квартале 2025 года таких было больше — 82,5%. Программы энерго- и ресурсосбережения намерены запустить 28,4% компаний, цифровые проекты — 16% против 27% кварталом ранее.

Инвестиционную активность сохраняют немногие. Увеличить или удержать вложения планируют 14,8% компаний. Еще 11,1% допускают повышение цен и столько же — сокращение инвестпрограмм. Изменить структуру затрат без снижения выпуска собираются 12,3% предприятий; такая же доля рассматривает интенсификацию производства, переход на авансы от покупателей и отказ от авансирования поставщиков.

Среди дополнительных мер 8,6% компаний готовят проекты импортозамещения, а менее 5% рассматривают сокращение производства, продажу активов, смену поставщиков или поиск новых экспортных рынков.

Основной резерв экономии — административные и общехозяйственные расходы: их планируют сокращать более 80% компаний, выбравших оптимизацию. Популярным остается снижение затрат на услуги, включая консалтинг. При этом экономия на сырье и комплектующих теряет актуальность: доля таких решений сократилась с 30,1% до 13,9%.

Одновременно бизнес усиливает меры в отношении персонала. Доля компаний, планирующих снижать затраты на сотрудников, выросла с 12,4% до 25%. В первую очередь речь идет о заморозке найма, но около половины таких компаний допускают увольнения, перевод на неполную занятость и отпуска без сохранения зарплаты.

