После октябрьских атак беспилотников на российские дата-центры компании активнее ищут резервные вычислительные мощности за рубежом, в том числе в Казахстане. При этом свободные облачные ресурсы внутри страны заняты почти на 90%, а переносить основную инфраструктуру за границу бизнес пока не планирует. Речь идет преимущественно о резервировании отдельных сервисов и аварийном восстановлении.

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За последний месяц спрос на зарубежные мощности заметно вырос, рассказал вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com Евгений Свидерский. По словам двух источников «Коммерсанта», некоторые компании уже начали переносить отдельные системы. При этом интерес к резервированию рос и раньше: с июля по октябрь число обращений по отдельным ЦОДам было примерно на 50% выше, чем в первом полугодии, отмечает бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» Алексей Борщов.

Указ президента № 802, подписанный 2 ноября, разрешает российским компаниям временно использовать зарубежные вычислительные мощности. Для этого требуется согласование специальной подкомиссии правительства с ФСБ.

Участники рынка рассматривают механизм прежде всего как возможность создать резерв на случай аварий, а не как разрешение на массовый перенос инфраструктуры. Компании ищут площадки, независимые от сетевой и энергетической инфраструктуры основного дата-центра. В зависимости от критичности сервиса резервом могут быть копии данных или постоянно работающая дублирующая инфраструктура.

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Одним из направлений для резервирования стал Казахстан. Однако его рынок коммерческих ЦОДов ограничен: у «Казахтелекома» около 47% этого сегмента и примерно 25 МВт мощности, загруженной на 95%. Весь коммерческий рынок республики сопоставим по масштабу с одним крупным российским дата-центром мощностью 50–80 МВт, оценивает ComNews Research. Новый кластер в Экибастузе мощностью около 250 МВт планируют построить к 2028 году, но он ориентирован на американские чипы и арендатора, поэтому доступность его ресурсов для российских компаний остается под вопросом.

Дополнительные ограничения связаны с законодательством о персональных данных. Закон № 152-ФЗ требует хранить и обрабатывать персональные данные граждан России в базах на территории страны. Указ № 802 этого требования не отменяет: он разрешает использовать зарубежные вычислительные мощности, но не переносить туда основные базы данных. За границей можно хранить зашифрованные резервные копии. Трансграничная передача данных в Казахстан возможна после уведомления Роскомнадзора, поскольку страна входит в перечень государств с адекватной защитой персональных данных, поясняет Борщов.

Механизм указа носит временный и адресный характер: решения будут принимать отдельно, прежде всего если внутри России не хватит ресурсов для резервирования. Поэтому спрос на зарубежные площадки будет ограничен не только разрешительным порядком, но и готовностью иностранных провайдеров работать с российскими клиентами и принимать оплату, считает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

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