При поиске кандидатов из-за рубежа российский бизнес чаще всего обращает внимание на европейских специалистов. Почти 54% компаний готовы рассматривать кандидатов из Евросоюза, выяснили аналитики платформы «Работа.ру» и сервиса «СберПодбор». Исследователи опросили работодателей и выяснили, из каких уголков мира они готовы привлекать сотрудников — от соседних республик до африканского континента. Подробности — в распоряжении «Инка».

На втором месте по популярности оказались государства, входящие в Межпарламентскую ассамблею СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и другие), — за них проголосовали 38% респондентов. Третью позицию поделили страны Евразийского экономического союза и азиатские направления (Китай, Северная Корея, Таиланд, Камбоджа) — по 21% опрошенных готовы рассматривать такие варианты.

Индия и ряд африканских стран, включая Нигерию и Зимбабве, заинтересовали по 13% компаний. Вьетнам выбрали 8% работодателей. При этом почти треть опрошенных — 29% — не ограничиваются списком и готовы искать кадры в любых регионах.

Цифры показывают, что опыт привлечения иностранцев уже есть у 37% организаций. Еще 33% допускают такую возможность в зависимости от обстоятельств. Планомерно нанимать зарубежных сотрудников намерены 10% компаний, а 20% даже не думали об этом варианте.

Отношение бизнеса к иностранной рабочей силе разделилось на три лагеря. Только 20% работодателей воспринимают это как нормальный рабочий инструмент и настроены доброжелательно. Четверть опрошенных сохраняют нейтралитет и ориентируются исключительно на деловые качества. Большинство же — 55% — предпочитают обходиться без иностранцев и нанимать только россиян.

Когда речь заходит об отборе, работодатели удивительно единодушны. Профессиональные навыки и опыт оказались главным критерием для 75% компаний. Наличие разрешительных документов важно для 67%. Половина работодателей требуют знания русского языка. А вот размер заработной платы волнует лишь 8% — бизнес понимает, что хороший специалист стоит дорого. Культурные особенности и национальность замкнули рейтинг с минимальными 4%.



